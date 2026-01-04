Αγρότες: Πού υπάρχουν διακοπές κυκλοφορίας και εκτροπές στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Σύνοψη από το

  • Η Ελληνική Αστυνομία παρέχει συνεχή ενημέρωση για την κατάσταση των δρόμων λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών, έχοντας δημιουργήσει ειδικό «μπάνερ» στην ιστοσελίδα της (www.astynomia.gr) με έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
  • Στη Θήβα και στο Κάστρο Βοιωτίας, πραγματοποιούνται διακοπές κυκλοφορίας και εκτροπές στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας και στα δύο ρεύματα, με την κυκλοφορία προς Θεσσαλονίκη στο Κάστρο να διεξάγεται από μία λωρίδα.
  • Στη Λαμία, συγκεκριμένα στον ανισόπεδο κόμβο Μπράλου (203ο χιλιόμετρο), έχει διακοπεί η κυκλοφορία και πραγματοποιούνται εκτροπές επί τόπου και στα δύο ρεύματα πορείας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Αγρότες

Συνεχή ενημέρωση για την κατάσταση των δρόμων λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών, ενόψει της αναμενόμενης επιστροφής από την έξοδο των εορτών, παρέχει η Ελληνική Αστυνομία, η οποία υπενθυμίζει ότι για αυτόν τον σκοπό έχει δημιουργήσει ειδικό «μπάνερ», στην ιστοσελίδα της, (www.astynomia.gr), με Δελτία Τύπου και συγκεντρωτικούς πίνακες, σχετικά με έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Όσον αφορά στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ., πραγματοποιούνται οι εξής διακοπές και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

  • Στη Θήβα, διακοπή κυκλοφορίας και εκτροπή αυτής, στο μεν ρεύμα πορείας προς Αθήνα από την 100,268 χιλιομετρική θέση του αυτοκινητοδρόμου ΑΘΕ (Α/Κ Στρατοπέδου) έως την 75,525 χ/θ του αυτ/μου ΑΘΕ (Α/Κ Ριτσώνας), στο δε ρεύμα προς Θεσσαλονίκη από την 75,525 χ/θ αυτ/μου ΑΘΕ (Α/Κ Ριτσώνας) έως την 115 χ/θ αυτ/μου ΑΘΕ (Α/Κ Κάστρου).
  • Στο Κάστρο Βοιωτίας, διακοπή κυκλοφορίας και εκτροπή αυτής στο ρεύμα πορείας προς Αθήνα από την 125,770η χ/θ αυτ/μου ΑΘΕ (Α/Κ Μαρτίνου) έως την 114,815η χ/θ αυτ/μου ΑΘΕ (Α/Κ Κάστρου), ενώ στο ρεύμα προς Θεσ/νίκη, η κυκλοφορία διεξάγεται από μία λωρίδα του αυτ/μου ΑΘΕ.
  • Στη Λαμία, (203ο χιλιόμετρο, ανισόπεδος κόμβος Μπράλου), διακοπή κυκλοφορίας και εκτροπή αυτής επί τόπου από τις εισόδους-εξόδους του Α/Κ Μπράλου (203,065 χ/θ αυτ/μου ΑΘΕ) και στα δύο ρεύματα πορείας.

15:30 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

