Αγρότες: Πού υπάρχουν διακοπές κυκλοφορίας και εκτροπές στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Συνεχή ενημέρωση για την κατάσταση των δρόμων λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών, ενόψει της αναμενόμενης επιστροφής από την έξοδο των εορτών, παρέχει η Ελληνική Αστυνομία, η οποία υπενθυμίζει ότι για αυτόν τον σκοπό έχει δημιουργήσει ειδικό «μπάνερ», στην ιστοσελίδα της, (www.astynomia.gr), με Δελτία Τύπου και συγκεντρωτικούς πίνακες, σχετικά με έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Όσον αφορά στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ., πραγματοποιούνται οι εξής διακοπές και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: