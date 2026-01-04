Καμάλα Χάρις: Οι στρατιωτικές ενέργειες των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα ήταν «παράνομες»

  • Η πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Καμάλα Χάρις, χαρακτήρισε τις στρατιωτικές ενέργειες των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα «παράνομες» και «μη σοφές», τονίζοντας ότι «δεν κάνουν την Αμερική ασφαλέστερη, ισχυρότερη ή πιο προσιτή».
  • Η Χάρις υπογράμμισε ότι «αυτή η ενέργεια ήταν παράνομη και μη σοφή», παρόλο που ο Μαδούρο είναι «βάναυσος, παράνομος δικτάτορας», συνδέοντάς την με «πόλεμους για αλλαγή καθεστώτος ή πετρέλαιο».
  • Κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι «θέτει σε κίνδυνο στρατεύματα, ξοδεύει δισεκατομμύρια, αποσταθεροποιεί μια περιοχή» χωρίς κανένα σχέδιο εξόδου ή όφελος για τη χώρα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Καμάλα Χάρις: Οι στρατιωτικές ενέργειες των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα ήταν «παράνομες»
Η πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Καμάλα Χάρις , έγραψε στο X λέγοντας ότι οι αμερικανικές ενέργειες στη Βενεζουέλα ήταν «παράνομες» κινήσεις που «δεν κάνουν την Αμερική ασφαλέστερη, ισχυρότερη ή πιο προσιτή». 

Συγκεκριμένα έγραψε:

Το γεγονός ότι ο Μαδούρο είναι ένας βάναυσος, παράνομος δικτάτορας δεν αλλάζει το γεγονός ότι αυτή η ενέργεια ήταν παράνομη και μη σοφή. Έχουμε ξαναδεί αυτήν την ταινία. Πόλεμοι για αλλαγή καθεστώτος ή πετρέλαιο που πωλούνται ως δύναμη αλλά μετατρέπονται σε χάος, και οι αμερικανικές οικογένειες πληρώνουν το τίμημα.

Ο αμερικανικός λαός δεν το θέλει αυτό και έχει κουραστεί να του λένε ψέματα. Δεν πρόκειται για ναρκωτικά ή δημοκρατία . Πρόκειται για πετρέλαιο και την επιθυμία του Ντόναλντ Τραμπ να παίξει τον ρόλο του περιφερειακού ισχυρού. Αν τον ένοιαζε κάποιο από τα δύο, δεν θα έδινε χάρη σε έναν καταδικασμένο έμπορο ναρκωτικών ούτε θα παραγκώνιζε την νόμιμη αντιπολίτευση της Βενεζουέλας ενώ επιδιώκει συμφωνίες με τους φίλους του Μαδούρο.

Ο Πρόεδρος θέτει σε κίνδυνο στρατεύματα, ξοδεύει δισεκατομμύρια, αποσταθεροποιεί μια περιοχή και δεν προσφέρει καμία νομική εξουσία, κανένα σχέδιο εξόδου και κανένα όφελος εντός της χώρας.

13:46 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

New York Times: Οι συχνοί χοροί του Μαδούρο έπαιξαν ρόλο στην απόφαση του Τραμπ να τον απομακρύνει από την εξουσία – «Θεωρούσε ότι τον κοροϊδεύει»

Οι New York Times αναφέρουν ότι οι συχνές επιδείξεις χορού του Νικολάς Μαδούρο έπαιξαν ρόλο στ...
11:08 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Ελβετία: Ταυτοποιήθηκαν 16 θύματα και οι σοροί παραδόθηκαν στις οικογένειές τους

Σύμφωνα με την αστυνομία του καντονιού Βαλέ της Ελβετίας, 16 νέες σοροί έχουν ταυτοποιηθεί και...
10:45 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Γιατί οι ΗΠΑ ενδιαφέρονται για το πετρέλαιο της Βενεζουέλας: Τεράστια αποθέματα αλλά ελάχιστη παραγωγή

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν τον έλεγχο των τεράστιων α...
09:39 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Ελβετία: «Η έξοδος κινδύνου ήταν πάντα κλειδωμένη» ισχυρίζεται μπάρμαν εν μέσω έρευνας για τη θανατηφόρα φωτιά στο μπαρ «Le Constellation»

Ποινική έρευνα ξεκίνησε χθες εναντίον των Γάλλων ιδιοκτητών του μπαρ «Le Constellation» στο Κρ...
