Καμάλα Χάρις: Οι στρατιωτικές ενέργειες των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα ήταν «παράνομες»

Η πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Καμάλα Χάρις , έγραψε στο X λέγοντας ότι οι αμερικανικές ενέργειες στη Βενεζουέλα ήταν «παράνομες» κινήσεις που «δεν κάνουν την Αμερική ασφαλέστερη, ισχυρότερη ή πιο προσιτή».

Συγκεκριμένα έγραψε:

Το γεγονός ότι ο Μαδούρο είναι ένας βάναυσος, παράνομος δικτάτορας δεν αλλάζει το γεγονός ότι αυτή η ενέργεια ήταν παράνομη και μη σοφή. Έχουμε ξαναδεί αυτήν την ταινία. Πόλεμοι για αλλαγή καθεστώτος ή πετρέλαιο που πωλούνται ως δύναμη αλλά μετατρέπονται σε χάος, και οι αμερικανικές οικογένειες πληρώνουν το τίμημα.

Ο αμερικανικός λαός δεν το θέλει αυτό και έχει κουραστεί να του λένε ψέματα. Δεν πρόκειται για ναρκωτικά ή δημοκρατία . Πρόκειται για πετρέλαιο και την επιθυμία του Ντόναλντ Τραμπ να παίξει τον ρόλο του περιφερειακού ισχυρού. Αν τον ένοιαζε κάποιο από τα δύο, δεν θα έδινε χάρη σε έναν καταδικασμένο έμπορο ναρκωτικών ούτε θα παραγκώνιζε την νόμιμη αντιπολίτευση της Βενεζουέλας ενώ επιδιώκει συμφωνίες με τους φίλους του Μαδούρο.

Ο Πρόεδρος θέτει σε κίνδυνο στρατεύματα, ξοδεύει δισεκατομμύρια, αποσταθεροποιεί μια περιοχή και δεν προσφέρει καμία νομική εξουσία, κανένα σχέδιο εξόδου και κανένα όφελος εντός της χώρας.