Υγεία των αρτηριών: Η υπερτροφή που μπορεί να «σώσει τα πόδια σας», σύμφωνα με αγγειοχειρουργό

Όλοι γνωρίζουμε τροφές που προστατεύουν την καρδιά ή τον εγκέφαλο, αλλά σπάνια σκεφτόμαστε τι χρειάζονται τα πόδια μας για να παραμείνουν υγιή. Ένας διακεκριμένος αγγειοχειρουργός φέρνει στο φως έναν “ταπεινό” σύμμαχο της υγείας μας: το παντζάρι. Ανακαλύψτε πώς αυτό το κόκκινο λαχανικό μπορεί να βελτιώσει θεαματικά την κυκλοφορία του αίματος και να σας χαρίσει ανάλαφρα και δυνατά πόδια, ακόμα και στην τρίτη ηλικία.

Η υπερτροφή που μπορεί να «σώσει τα πόδια σας», σύμφωνα με αγγειοχειρουργό

Ο Dr. Sumit Kapadia, κορυφαίος αγγειοχειρουργός, αποκάλυψε πρόσφατα μέσα από τα social media τον «άγνωστο» ήρωα της διατροφής μας. «Έχετε προσέξει ότι ορισμένοι άνθρωποι μπορούν να στέκονται όλη μέρα όρθιοι ή να περπατούν μεγάλες αποστάσεις χωρίς τα πόδια τους να βαραίνουν ή να κουράζονται; Η απάντηση δεν κρύβεται μόνο στην άσκηση ή τα γονίδια, αλλά στην διατροφή τους. Ο ήρωας εδώ είναι το παντζάρι», αναφέρει ο γιατρός.

Γιατί το παντζάρι είναι «βάλσαμο» για τα πόδια

Το παντζάρι θεωρείται μία από τις πιο ισχυρές τροφές για την προστασία των κάτω άκρων, καθώς:

Βελτιώνει τη ροή του αίματος : Υποστηρίζει τη λειτουργία των αρτηριών.

Μειώνει την καταπόνηση : Βοηθά τους μύες να λειτουργούν με λιγότερη προσπάθεια.

: Βοηθά τους μύες να λειτουργούν με λιγότερη προσπάθεια. Ενισχύει την κινητικότητα: Βοηθά άτομα με προβλήματα κυκλοφορικού ή αρτηριακή νόσο των ποδιών να περπατούν μεγαλύτερες αποστάσεις και να ανεβαίνουν σκάλες με λιγότερη δυσφορία, διατηρώντας την ανεξαρτησία τους στην τρίτη ηλικία.

Η κακή κυκλοφορία του αίματος απειλεί τα κάτω άκρα

Η συσσώρευση πλάκας στις αρτηρίες των ποδιών προκαλεί στένωση, με αποτέλεσμα οι μύες να μην λαμβάνουν αρκετό αίμα, κάτι που γίνεται έντονα αισθητό κατά το περπάτημα. Η ιατρική ονομασία αυτής της πάθησης είναι Περιφερική Αρτηριακή Νόσος (ΠΑΝ).

Τα συμπτώματα και οι κίνδυνοι:

Πόνος στις γάμπες, τους μηρούς ή τους γοφούς ακόμη και σε σύντομους περιπάτους.

Πληγές που δεν επουλώνονται εύκολα.

Σε σοβαρές περιπτώσεις, ο κίνδυνος μπορεί να φτάσει μέχρι και τον ακρωτηριασμό.

Όταν η κυκλοφορία του αίματος είναι προβληματική, το οξυγόνο και τα θρεπτικά συστατικά δεν φτάνουν στους ιστούς. Έτσι, ακόμη και μια μικρή αμυχή μπορεί να εξελιχθεί σε επικίνδυνη κατάσταση. Η έγκαιρη προστασία των αρτηριών και η βελτίωση της ροής του αίματος είναι ο καλύτερος τρόπος για να «σώσετε τα πόδια σας» μακροπρόθεσμα.

Παντζάρι: Ο φυσικός τρόπος για να βελτιώσετε την κυκλοφορία του αίματος

Το παντζάρι περιέχει φυσικά νιτρικά άλατα, τα οποία ο οργανισμός μετατρέπει σε νιτρικό οξείδιο. Αυτή η πολύτιμη ένωση βοηθά στη χαλάρωση και τη διαστολή των αιμοφόρων αγγείων, βελτιώνοντας τη ροή του αίματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της πίεσης στην καρδιά και την αυξημένη παροχή οξυγόνου στους μύες των ποδιών.

Τα οφέλη του παντζαριού για την υγεία των ποδιών

Βελτιωμένη κυκλοφορία στις αρτηρίες των ποδιών

Περισσότερη δύναμη και αντοχή στους μύες

Λιγότεροι μυϊκοί πόνοι και ταχύτερη αποκατάσταση

Συνολική προστασία για την καρδιά και τις αρτηρίες

Βελτιωμένη κυκλοφορία στις αρτηρίες των ποδιών

Κλινικές έρευνες δείχνουν ότι ο χυμός παντζαριού βελτιώνει τη διαστολή των αγγείων και μειώνει την αρτηριακή πίεση. Αυτό είναι ιδιαίτερα ευεργετικό για όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα κυκλοφορίας, όπως η Περιφερική Αρτηριακή Νόσος (ΠΑΝ).

Η καλύτερη αγγειακή λειτουργία επιτρέπει στα πόδια να δέχονται περισσότερο αίμα κατά το περπάτημα, καθυστερώντας τον πόνο και την κούραση. Μελέτες αποδεικνύουν ότι το παντζάρι ενισχύει τη ροή του αίματος ακόμα και στα μικρότερα αγγεία που τροφοδοτούν τους ιστούς.

Περισσότερη δύναμη και αντοχή στους μύες

Το παντζάρι δεν βοηθά μόνο τα αγγεία, αλλά και την ενεργειακή απόδοση των μυών. Έρευνες δείχνουν ότι τα συμπληρώματα νιτρικών αλάτων από παντζάρι βελτιώνουν τη μυϊκή ισχύ και την απόδοση σε ασκήσεις υψηλής έντασης. Κάνει τους μύες πιο αποτελεσματικούς, μειώνοντας την ποσότητα οξυγόνου που απαιτείται για την ίδια προσπάθεια. Αυτό σας επιτρέπει να περπατάτε μεγαλύτερες αποστάσεις ή να ανεβαίνετε σκάλες με λιγότερο κόπο.

Λιγότεροι μυϊκοί πόνοι και ταχύτερη αποκατάσταση

Το παντζάρι περιέχει βηταλαΐνες, ισχυρά αντιοξειδωτικά που προστατεύουν το σώμα από το οξειδωτικό στρες και τις φλεγμονές που προκαλεί η άσκηση.

Ταχεία ανάρρωση: Μειώνει τον μυϊκό πόνο μετά από έντονη δραστηριότητα, επιτρέποντάς σας να επιστρέψετε στην κίνηση την επόμενη μέρα χωρίς ενοχλήσεις.

Προστασία: Η συνεχής κίνηση χάρη στην καλή αποκατάσταση προστατεύει τις αρθρώσεις και διατηρεί τη μυϊκή μάζα.

Συνολική προστασία για την καρδιά και τις αρτηρίες

Οι μηχανισμοί που βοηθούν τα πόδια, προστατεύουν ταυτόχρονα την καρδιά και τις μεγάλες αρτηρίες. Τα νιτρικά άλατα, οι φυτικές ίνες και τα αντιοξειδωτικά του παντζαριού

συμβάλλουν στη:

Μείωση της αρτηριακής πίεσης.

Ενίσχυση των αγγειακών τοιχωμάτων.

Πρόληψη της αθηροσκλήρωσης.

Αύξηση της ελαστικότητας των αρτηριών.

Με την κατανάλωση παντζαριού, η καρδιά λειτουργεί καλύτερα και οι αρτηρίες γίνονται πιο εύκαμπτες, εξασφαλίζοντας βέλτιστη κυκλοφορία αίματος σε ολόκληρο το σώμα με κάθε χτύπο της καρδιάς.

Τι πρέπει να προσέξετε: Το παντζάρι ως «ασπίδα» για την υγεία των ποδιών σας

Μπορείτε να εντάξετε το παντζάρι στην καθημερινότητά σας ως μια τροφή που προστατεύει την κυκλοφορία του αίματος στα κάτω άκρα, υιοθετώντας μερικές απλές συνήθειες. Αν και οι περισσότερες επιστημονικές μελέτες χρησιμοποιούν χυμό παντζαριού ή συμπυκνωμένα σκευάσματα, μπορείτε να λάβετε τα ευεργετικά νιτρικά άλατα και τα αντιοξειδωτικά και με άλλους τρόπους:

Ωμό: Τριμμένο σε σαλάτες ή παραδοσιακά συνοδευτικά.

Ελαφρώς μαγειρεμένο: Για να διατηρήσει τα θρεπτικά του συστατικά.

Σπιτικός χυμός: Φτιάχνοντας τον δικό σας φρέσκο χυμό στο σπίτι.

Αντενδείξεις και προειδοποιήσεις

Η κατανάλωση παντζαριού σε απεριόριστες ποσότητες δεν ενδείκνυται για όλους. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας εάν ανήκετε σε κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες:

Άτομα με πέτρες στους νεφρούς (ειδικά οξαλικούς λίθους).

Άτομα με συγκεκριμένες νεφρικές παθήσεις.

Άτομα που λαμβάνουν ειδική φαρμακευτική αγωγή.

Σημαντική σημείωση: Το παντζάρι θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια ισχυρή ενισχυτική προσθήκη στη διατροφή σας και όχι ως υποκατάστατο της ιατρικής θεραπείας, των προγραμμάτων άσκησης ή του ελέγχου των παραγόντων κινδύνου για τις παθήσεις των αρτηριών των ποδιών.