Σαν σήμερα 5 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

  • Σαν σήμερα το 1913, στη Ναυμαχία της Λήμνου, ο ελληνικός στόλος με επικεφαλής το θρυλικό θωρηκτό «Αβέρωφ» καταναυμάχησε τον τουρκικό, αναγκάζοντάς τον να κρυφτεί οριστικά στα Στενά. Οι Τούρκοι μέτρησαν μεγάλες απώλειες, ενώ από ελληνικής πλευράς υπήρξε μόνο ένας τραυματίας.
  • Το 1941, τα ελληνικά αντιτορπιλικά «Βασίλισσα Όλγα», «Βασιλεύς Γεώργιος», «Σπέτσες», «Ψαρά» και «Κουντουριώτης» πέρασαν από το στενό του Οτράντο και βομβάρδισαν τις ιταλικές θέσεις στον κόλπο του Αυλώνα.
  • Το 2009, στην Αθήνα, η τρομοκρατική οργάνωση «Επαναστατικός Αγώνας» εξαπέλυσε επίθεση με 31 σφαίρες από καλάσνικοφ και αμυντική χειροβομβίδα εναντίον αστυνομικών στο υπουργείο Πολιτισμού.
Σαν σήμερα το 2024 πέθανε ο Κώστας Σημίτης

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

  • 1895: Ο γάλλος αξιωματικός Άλφρεντ Ντρέιφους καθαιρείται από το αξίωμά του και καταδικάζεται σε ισόβια κάθειρξη στο Νησί του Διαβόλου, μετά από μία δίκη που αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες δικαστικές πλάνες. Ως Υπόθεση Ντρέιφους χαρακτηρίζονται έως τις μέρες μας οι δικαστικές πλάνες.
  • 1913: Η Ναυμαχία της Λήμνου. Τρία ελληνικά θωρηκτά και οκτώ αντιτορπιλικά, με επικεφαλής το θρυλικό θωρηκτό Αβέρωφ, καταναυμαχούν τον τουρκικό στόλο και τον αναγκάζουν να κρυφτεί οριστικά στα Στενά. Οι Τούρκοι μετρούν μεγάλες υλικές και ανθρώπινες απώλειες, ενώ από την πλευρά της Ελλάδας υπάρχει μόνο ένας τραυματίας.
  • 1941: Τα ελληνικά αντιτορπιλικά «Βασίλισσα Όλγα», «Βασιλεύς Γεώργιος», «Σπέτσες», «Ψαρά» και «Κουντουριώτης» περνούν από το στενό του Οτράντο, που ελέγχεται από τον ιταλικό στόλο, και βομβαρδίζουν τις ιταλικές θέσεις στον κόλπο του Αυλώνα.
  • 1950: Στην Ελλάδα, αποκαλύπτεται σκάνδαλο μεταφοράς καυσίμων, που εμπλέκει στελέχη του Λαϊκού Κόμματος.
  • 1968: Ο Αλεξάντερ Ντούμπτσεκ διαδέχεται τον Αντονίν Νοβότνι στην προεδρία του Κομουνιστικού Κόμματος Τσεχοσλοβακίας. Θα πάρει φιλελεύθερα μέτρα, που θα οδηγήσουν τον Αύγουστο του ίδιου χρόνου στην εισβολή των στρατιωτικών και την «εκπαραθύρωσή» του. (Άνοιξη της Πράγας).
  • 1972: Ο Βασίλειος Λυμπέρης πυρπολεί την οικία της εν διαστάσει συζύγου του, προκαλώντας το θάνατο αυτής, της μητέρας της και των δύο παιδιών του, ηλικίας δυόμιση κι ενός έτους. Θα καταδικασθεί σε θάνατο και θα εκτελεσθεί.
  • 2007: Ο Καναδάς κερδίζει για τρίτη συνεχή χρονιά το Παγκόσμιο πρωτάθλημα χόκεϊ επί πάγου νέων, με νίκη στον τελικό στη Σουηδία επί των Ρώσων, με 4-2. Το χάλκινο μετάλλιο κέρδισαν οι ΗΠΑ νικώντας με 3-1 τη Σουηδία.
  • 2009: Αθήνα, η τρομοκρατική οργάνωση Επαναστατικός Αγώνας εξαπέλυσε επίθεση με 31 σφαίρες από καλάσνικοφ και αμυντική χειροβομβίδα εναντίον αστυνομικών της διμοιρίας Α-542 στο υπουργείο Πολιτισμού.

Γεννήσεις

  • 1867: Δημήτριος Γούναρης, Έλληνας πολιτικός, που διετέλεσε και πρωθυπουργός, ένας από τους 6 που εκτελέστηκαν ως πρωταίτιοι της μικρασιατικής καταστροφής. (Θαν. 15/11/1922)
  • 1932: Ουμπέρτο Έκο, Ιταλός συγγραφέας και πανεπιστημιακός. (Θαν. 19/2/2016)
  • 1972: Σάκης Ρουβάς, Έλληνας τραγουδιστής.
  • 1973: Γεωργία Αποστόλου, Ελληνίδα ηθοποιός
  • 1975: Μπράντλεϊ Κούπερ, Αμερικανός ηθοποιός

Θάνατοι

  • 1858: Γιόζεφ Ραντέτσκι, τσεχικής καταγωγής στρατάρχης της Αυστροουγγαρίας. Τον απαθανάτισε ο Γιόχαν Στράους στο εμβατήριό του «Radetzky Marsh». (Γεν. 2/11/1766)
  • 1979: Τσαρλς Μίνγκους, Αμερικανός σολίστας του μπάσου, από τους κορυφαίους τζαζίστες όλων των εποχών. (Γεν. 22/4/1922)
  • 2014: Εουσέμπιο, Πορτογάλος ποδοσφαιριστής
  • 2025: Κώστας Σημίτης, Έλληνας πολιτικός, που διετέλεσε πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. (Γεν. 23/6/1936)

