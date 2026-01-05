Σαν σήμερα 5 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

1895: Ο γάλλος αξιωματικός Άλφρεντ Ντρέιφους καθαιρείται από το αξίωμά του και καταδικάζεται σε ισόβια κάθειρξη στο Νησί του Διαβόλου, μετά από μία δίκη που αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες δικαστικές πλάνες. Ως Υπόθεση Ντρέιφους χαρακτηρίζονται έως τις μέρες μας οι δικαστικές πλάνες.

Γεννήσεις

1867: Δημήτριος Γούναρης, Έλληνας πολιτικός, που διετέλεσε και πρωθυπουργός, ένας από τους 6 που εκτελέστηκαν ως πρωταίτιοι της μικρασιατικής καταστροφής. (Θαν. 15/11/1922)

Θάνατοι