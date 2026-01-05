Ντόναλντ Τραμπ κατά πάντων: Ωραία ιδέα η επιχείρηση Κολομβία, η Κούβα είναι έτοιμη να καταρρεύσει – Αναφορές σε Μεξικό, Γροιλανδία, Ιράν

Όρεξη για νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις φαίνεται πως έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα και την αιχμαλωσία του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Μιλώντας στους δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, κατά τη διάρκεια πτήσης από το Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα προς την Ουάσινγκτον, ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε επίθεση με αιχμές και απειλές εναντίον της Κολομβίας, της Κούβας, του Μεξικού, της Γροιλανδίας και του Ιράν, αφήνοντας να εννοηθεί πως οι επόμενοι στόχοι των ΗΠΑ είναι ήδη στο τραπέζι.

Αναφερόμενος στην Κολομβία, ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «είναι επίσης πολύ άρρωστη, διοικούμενη από έναν άρρωστο άνθρωπο, που του αρέσει να παράγει κοκαΐνη και να την πουλάει στις Ηνωμένες Πολιτείες, και δεν θα το κάνει για πολύ ακόμα». Στην ερώτηση αν οι ΗΠΑ σκοπεύουν να προχωρήσουν σε επιχείρηση εναντίον της χώρας, ο Τραμπ απάντησε λακωνικά: «Μου ακούγεται καλή ιδέα».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε επίσης στα μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης για τη σύλληψη του Μαδούρο, σημειώνοντας πως είναι όλα σε καλή κατάσταση. «Η ανδρεία τους ήταν απίστευτη. Κατέβηκαν από το ελικόπτερο και οι σφαίρες έπεφταν από παντού. Όπως γνωρίζετε, ένα από τα ελικόπτερα χτυπήθηκε, αλλά τα πήραμε όλα πίσω και κανείς δεν σκοτώθηκε», τόνισε. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι πολλοί Κουβανοί σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, λέγοντας πως «δυστυχώς, υπήρξαν πολλές απώλειες από την άλλη πλευρά».

Ο Τραμπ ξεκαθάρισε πως η προτεραιότητα των Ηνωμένων Πολιτειών αυτή τη στιγμή είναι να «διορθώσουν» τη Βενεζουέλα και όχι να προχωρήσουν σε εκλογές. Όπως είπε, οι ΗΠΑ «έχουν τον έλεγχο» της χώρας και «συνεργάζονται με τους ανθρώπους που μόλις ορκίστηκαν», εννοώντας πιθανότατα την αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία ασκεί καθήκοντα προέδρου. «Μην με ρωτάτε ποιος έχει τον έλεγχο, γιατί θα σας δώσω μια απάντηση και θα είναι πολύ αμφιλεγόμενη», σημείωσε. Και όταν πιέστηκε να εξηγήσει, απάντησε: «Σημαίνει ότι είμαστε υπεύθυνοι. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι».

Πρόσθεσε πως, αν και δεν έχει μιλήσει προσωπικά με τη Ροντρίγκες, «άλλοι το έχουν κάνει» και πως θα το πράξει «την κατάλληλη στιγμή». Υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ δεν προσέφεραν τίποτα σε αντάλλαγμα για τη συνεργασία της, αλλά «εκείνη συνεργάζεται». Στη συνέχεια υποστήριξε ότι «η Βενεζουέλα αυτή τη στιγμή είναι μια νεκρή χώρα. Πρέπει να την επαναφέρουμε και θα χρειαστούμε μεγάλες επενδύσεις από τις πετρελαϊκές εταιρείες για να επαναφέρουμε την υποδομή σε λειτουργία».

Απαντώντας στις αντιδράσεις της Ροντρίγκες, η οποία έκανε λόγο για κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ο Τραμπ είπε: «Ακούτε διαφορετικό πρόσωπο από αυτό που ακούω εγώ», υπονοώντας πως έχει άλλες πληροφορίες.

Αναφερόμενος στο Μεξικό, ο Τραμπ είπε ότι «κάτι πρέπει να κάνουμε», ενώ για την Κούβα απέκλεισε το ενδεχόμενο στρατιωτικής επιχείρησης, τονίζοντας ότι «φαίνεται έτοιμη να καταρρεύσει από μόνη της». «Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε καμία δράση. Φαίνεται ότι καταρρέει», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως η Αβάνα δύσκολα θα αντέξει χωρίς το πετρέλαιο της Βενεζουέλας.

Σχετικά με τη Γροιλανδία, ο Τραμπ επέμεινε ότι είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών. «Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία. Αυτή τη στιγμή είναι στρατηγικής σημασίας. Είναι γεμάτη με ρωσικά και κινεζικά πλοία. Τη χρειαζόμαστε για λόγους εθνικής ασφάλειας και η Δανία δεν μπορεί να το κάνει», ανέφερε.

Για το Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι θα «χτυπηθεί πολύ σκληρά» αν προχωρήσει σε δολοφονίες διαδηλωτών. «Παρακολουθούμε την κατάσταση πολύ προσεκτικά. Αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους όπως έκαναν στο παρελθόν, νομίζω ότι θα δεχτούν σκληρό χτύπημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε.

Αναφερόμενος τέλος στην Ουκρανία, ο Τραμπ υποστήριξε ότι δεν πιστεύει πως επιτέθηκε στην κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν. «Δεν πιστεύω ότι έλαβε χώρα αυτή η επίθεση. Κάτι συνέβη αρκετά κοντά, αλλά δεν είχε καμία σχέση με αυτό», είπε. Η Μόσχα είχε κατηγορήσει το Κίεβο ότι επιχείρησε να επιτεθεί σε κατοικία του Ρώσου προέδρου με 91 drone μεγάλης εμβέλειας στη βόρεια περιοχή Νόβγκοροντ, προειδοποιώντας πως θα επανεξετάσει τη διαπραγματευτική της στάση στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, η Ουκρανία και οι δυτικές χώρες αμφισβήτησαν πλήρως την εκδοχή της Ρωσίας.

Πηγές: Reuters, AFP, CNN