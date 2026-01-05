Πτώση των τιμών πετρελαίου μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Σταύρος Ιωακείμ

διεθνή

Πτώση των τιμών πετρελαίου μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
FILE - Flare stacks release gases at the Jose Antonio Anzoategui oil complex in Barcelona, Venezuela, Jan. 9, 2024. (AP Photo/Matias Delacroix, File)

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν τη Δευτέρα (5/1) στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία, μετά την αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο. Η χώρα της Νότιας Αμερικής διαθέτει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα αργού στον κόσμο, ωστόσο η αγορά παραμένει κορεσμένη, με αποτέλεσμα η πτώση των τιμών να συνεχίζεται παρά τις ανησυχίες για πιθανές αναταράξεις στις αποστολές πετρελαίου, σύμφωνα με το Reuters.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η αύξηση του όγκου του πετρελαίου που προέρχεται από τη Βενεζουέλα και εισέρχεται στην παγκόσμια αγορά εντείνει τις ανησυχίες για υπερπροσφορά και ασκεί πρόσθετη πίεση στις τιμές, οι οποίες καταγράφουν πτωτική πορεία τους τελευταίους μήνες. Στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία, το Brent υποχώρησε κατά 0,21%, στα 60,62 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε πτώση 0,35%, στα 57,12 δολάρια το βαρέλι.

Πηγές με γνώση των δραστηριοτήτων της κρατικής εταιρείας PDVSA ανέφεραν ότι η επίθεση των ΗΠΑ δεν προκάλεσε ζημιές στην παραγωγή και τη διύλιση πετρελαίου στη Βενεζουέλα. Παράλληλα, ο ΟΠΕΚ, στην μηνιαία συνεδρίασή του την Κυριακή, αποφάσισε να διατηρήσει σταθερή την παραγωγή, καθώς, όπως επισημαίνουν οι αναλυτές, η παγκόσμια αγορά διαθέτει ήδη επαρκή αποθέματα και οποιαδήποτε επιπλέον διακοπή στις εξαγωγές της Βενεζουέλας θα έχει περιορισμένη άμεση επίδραση στις τιμές.

Οι αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν στο Καράκας τα ξημερώματα του Σαββάτου, πλήττοντας στρατιωτικούς στόχους και συλλαμβάνοντας τον Μαδούρο και τη σύζυγό του, οι οποίοι αναμένεται να αντιμετωπίσουν ομοσπονδιακές κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών στη Νέα Υόρκη. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πως οι ΗΠΑ θα «διοικήσουν» πλέον τη Βενεζουέλα και θα στείλουν αμερικανικές εταιρείες για την αποκατάσταση της πετρελαϊκής υποδομής της χώρας.

Μετά από χρόνια υποεπένδυσης και κυρώσεων, η παραγωγή πετρελαίου της Βενεζουέλας έχει μειωθεί δραματικά, φτάνοντας σήμερα περίπου ένα εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως, έναντι 3,5 εκατομμυρίων το 1999. Οι αναλυτές υπογραμμίζουν ότι η αύξηση της παραγωγής δεν θα είναι εύκολη ή γρήγορη, καθώς απαιτείται σημαντική χρηματοδότηση και αναβάθμιση της φθαρμένης υποδομής.

Όπως δήλωσε ο αναλυτής της UBS, Τζιοβάνι Σταουνόβο, στο AFP: «Οποιαδήποτε ανάκαμψη της παραγωγής θα απαιτούσε σημαντικές επενδύσεις, δεδομένης της ερειπωμένης υποδομής που είναι αποτέλεσμα ετών κακοδιαχείρισης και υποεπένδυσης».

Οι επενδύσεις, ωστόσο, παραμένουν ανεπιθύμητες, καθώς οι τιμές του πετρελαίου πιέζονται από την υπερπροσφορά και μειώθηκαν περαιτέρω το 2025, παρά τα εμπόδια που προκαλούν ο εμπορικός πόλεμος, οι δασμοί που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ και η συνεχιζόμενη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Πηγές: AFP, Guardian

