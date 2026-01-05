Η Δανία καλεί τις ΗΠΑ να σταματήσουν τις απειλές για την κατάληψη της Γροιλανδίας

Οι ηγέτες της Δανίας και της Γροιλανδίας κάλεσαν την Κυριακή τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, να σταματήσει τις απειλές για κατάληψη της Γροιλανδίας, έπειτα από δηλώσεις του στο περιοδικό The Atlantic.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, τόνισε σε ανακοίνωσή της ότι «δεν έχει απολύτως κανένα νόημα να μιλάμε για την ανάγκη των ΗΠΑ να καταλάβουν τη Γροιλανδία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν κανένα δικαίωμα να προσαρτήσουν καμία από τις τρεις χώρες του Βασιλείου της Δανίας».

Ο Τραμπ, μιλώντας στο ίδιο περιοδικό, ανέφερε: «Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία, απολύτως. Την χρειαζόμαστε για άμυνα». Η δήλωσή του ήρθε μία ημέρα μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από τις αμερικανικές αρχές, με τον Τραμπ να δηλώνει ότι η Ουάσινγκτον θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έντονη ανησυχία στη Δανία, καθώς πολλοί φοβούνται ότι το ίδιο σενάριο θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στη Γροιλανδία, που αποτελεί δανικό έδαφος.

Η Φρέντερικσεν επανήλθε με αυστηρό τόνο, δηλώνοντας: «Θα παρότρυνα σθεναρά τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν τις απειλές εναντίον ενός ιστορικά στενού συμμάχου και εναντίον μιας άλλης χώρας και ενός άλλου λαού, οι οποίοι έχουν δηλώσει ξεκάθαρα ότι δεν πωλούνται».

Στο ίδιο πνεύμα, ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, σχολίασε: «Όταν ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών λέει ότι “χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία” και μας συνδέει με τη Βενεζουέλα και τη στρατιωτική επέμβαση, δεν είναι απλώς λάθος. Είναι ασέβεια».

Το νέο κύμα αντιδράσεων ήρθε ύστερα από την απόφαση του Τραμπ, στις 21 Δεκεμβρίου, να διορίσει τον κυβερνήτη της Λουιζιάνα, Τζεφ Λάντρι, ως ειδικό απεσταλμένο στη Γροιλανδία, γεγονός που προκάλεσε έντονες επικρίσεις από Κοπεγχάγη και Νουούκ. Ο Λάντρι έχει δηλώσει δημόσια ότι στηρίζει την ιδέα της προσάρτησης της Γροιλανδίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Ουάσινγκτον δείχνει αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη Γροιλανδία, κυρίως λόγω της στρατηγικής της θέσης μεταξύ Ευρώπης και Βόρειας Αμερικής, που την καθιστά σημαντικό σημείο για το αμερικανικό σύστημα βαλλιστικής άμυνας. Παράλληλα, ο ορυκτός πλούτος του νησιού προσελκύει το ενδιαφέρον των ΗΠΑ, οι οποίες θέλουν να μειώσουν την εξάρτησή τους από τις κινεζικές εξαγωγές.

Η Γροιλανδία, πρώην δανική αποικία, διαθέτει το δικαίωμα να ανακηρύξει ανεξαρτησία βάσει της συμφωνίας του 2009, ωστόσο παραμένει οικονομικά εξαρτημένη από τις δανικές επιδοτήσεις. Την ίδια στιγμή, η Δανία προσπαθεί να αποκαταστήσει τις σχέσεις της με τη Γροιλανδία και να μειώσει τις εντάσεις με την κυβέρνηση Τραμπ, επενδύοντας στην άμυνα της Αρκτικής.

Πηγή: Reuters