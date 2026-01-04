ΗΠΑ: Ο Μαδούρο θα παρουσιαστεί το μεσημέρι της Δευτέρας ενώπιον δικαστή της Νέας Υόρκης

Ο Νικολάς Μαδούρο θα παρουσιαστεί ενώπιον δικαστή της Νέας Υόρκης το μεσημέρι της Δευτέρας, ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής, ώρα Ελλάδας, το δικαστήριο στο οποίο θα προσαχθεί ο συλληφθείς πρόεδρος της Βενεζουέλας και το οποίο θα τον ενημερώσει επίσημα για τις κατηγορίες που τον βαρύνουν.

Ο Μαδούρο κατηγορείται από την αμερικανική δικαιοσύνη κυρίως για “ναρκοτρομοκρατία” και εισαγωγή κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, ο οποίος συνελήφθη το Σάββατο κατά τη διάρκεια επιχείρησης του αμερικανικού στρατού, θα παρουσιαστεί ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, στο Μανχάταν.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)