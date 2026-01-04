ΗΠΑ: Ο Μαδούρο θα παρουσιαστεί το μεσημέρι της Δευτέρας ενώπιον δικαστή της Νέας Υόρκης

Σύνοψη από το

  • Ο Νικολάς Μαδούρο θα παρουσιαστεί ενώπιον δικαστή της Νέας Υόρκης το μεσημέρι της Δευτέρας, προκειμένου να ενημερωθεί επίσημα για τις κατηγορίες που τον βαρύνουν.
  • Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας κατηγορείται από την αμερικανική δικαιοσύνη κυρίως για «ναρκοτρομοκρατία» και εισαγωγή κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες.
  • Η σύλληψη του Μαδούρο έγινε το Σάββατο κατά τη διάρκεια επιχείρησης του αμερικανικού στρατού. Θα προσαχθεί στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, στο Μανχάταν.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

ΗΠΑ: Ο Μαδούρο θα παρουσιαστεί το μεσημέρι της Δευτέρας ενώπιον δικαστή της Νέας Υόρκης

Ο  Νικολάς Μαδούρο θα παρουσιαστεί ενώπιον δικαστή της Νέας Υόρκης το μεσημέρι της Δευτέρας, ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής, ώρα Ελλάδας, το δικαστήριο στο οποίο θα προσαχθεί ο συλληφθείς πρόεδρος της Βενεζουέλας και το οποίο θα τον ενημερώσει επίσημα για τις κατηγορίες που τον βαρύνουν.

Ο Μαδούρο κατηγορείται από την αμερικανική δικαιοσύνη κυρίως για “ναρκοτρομοκρατία” και εισαγωγή κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, ο οποίος συνελήφθη το Σάββατο κατά τη διάρκεια επιχείρησης του αμερικανικού στρατού, θα παρουσιαστεί ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, στο Μανχάταν.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ένα νέο κεφάλαιο για την παγκόσμια υγεία ανοίγει το 2026

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπαδάκης

myPROPERTY: Νέες κατηγορίες δηλώσεων στην πλατφόρμα από αύριο – Ποιες αφορά

Καιρός: Νεφώσεις και τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας – Σκόνη από την Σαχάρα στα δυτικά και νότια

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
00:04 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Ελβετία: Ταυτοποιήθηκαν οι 40 νεκροί στην τραγωδία του Κραν Μοντανά – Οι 20 ήταν ανήλικοι

Ταυτοποιήθηκαν τα 40 θύματα, εκ των οποίων 20 ανήλικοι, που έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά σ...
23:56 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

ΥΠΕΞ Βενεζουέλας για δήλωση Μητσοτάκη: «Να εμβαθύνει στη μελέτη του διεθνούς δικαίου»

Την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σχολίασε ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας, Ιβάν Γκιλ ...
23:46 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Βενεζουέλα-BBC: Η ενέργεια του Τραμπ θα μπορούσε να δημιουργήσει προηγούμενο για τις αυταρχικές δυνάμεις σε όλο τον κόσμο

Με τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο στην Βενεζουέλα, ο Ντόναλντ Τραμπ επέδειξε πιο εμφα...
23:41 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Ντέλσι Ροντρίγκες: Από πιστή του Μαδούρο, μεταβατική λύση της Ουάσινγκτον – Γιατί βρίσκεται σε «τεντωμένο σχοινί» και τι περιμένει ο Τραμπ από εκείνη

Μία νέα, αβέβαιη πολιτική πραγματικότητα διαμορφώνεται στη Βενεζουέλα μετά τη σύλληψη του προέ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι