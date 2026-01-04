Ταϊρίκ Τζόουνς: Προβάρει τα «ερυθρόλευκα» ο Αμερικανός σέντερ – Μένει ελεύθερος από την Παρτιζάν και έρχεται στον Ολυμπιακό

  • Ο Αμερικανός σέντερ της Παρτίζαν, Ταϊρίκ Τζόουνς, είναι έτοιμος να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού, καθώς οι δύο πλευρές έφτασαν σε συμφωνία για τη μετακίνησή του από το Βελιγράδι στον Πειραιά.
  • Παρά την πρόταση από ομάδα του Ντουμπάι, ο Τζόουνς έδωσε σαφές προβάδισμα στους «ερυθρόλευκους», με την Παρτίζαν να αφήνει την τελική απόφαση στον παίκτη.
  • Ο Αμερικανός θα παραιτηθεί από το ποσό των 420.000 ευρώ από το συμβόλαιό του, διευκολύνοντας έτσι την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στον Ολυμπιακό, όπου θα ενισχύσει την front line.
Ο Αμερικανός σέντερ της Παρτίζαν, Ταϊρίκ Τζόουνς, είναι έτοιμος να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού, καθώς οι δύο πλευρές έφτασαν σε συμφωνία για τη μετακίνησή του από το Βελιγράδι στον Πειραιά.

Μετά από αρκετές ημέρες πιέσεων και διαπραγματεύσεων, ο Ολυμπιακός κατάφερε να εξασφαλίσει τη θετική απάντηση της Παρτίζαν και πλέον ο παίκτης ετοιμάζει βαλίτσες για Ελλάδα. Ο Τζόουνς είχε δεχθεί πρόταση και από ομάδα του Ντουμπάι, όμως το δίλημμα δεν κράτησε πολύ. Παρά το υψηλό ποσό που προσέφερε η ομάδα από τα Εμιράτα – περίπου 500.000 ευρώ – ο σέντερ δεν έδειξε καμία διάθεση να αγωνιστεί εκεί, δίνοντας έτσι σαφές προβάδισμα στους «ερυθρόλευκους».

Η Παρτίζαν, από την πλευρά της, άφησε την τελική απόφαση στον 28χρονο παίκτη, καθώς δεν προτίθετο να καλύψει το υπόλοιπο των 420.000 ευρώ από το συμβόλαιό του. Ο Αμερικανός θα παραιτηθεί από το ποσό αυτό, διευκολύνοντας έτσι την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στον Ολυμπιακό. Στον Πειραιά, ο Τζόουνς θα ενισχύσει την front line της ομάδας, πλαισιώνοντας τους Νίκολα Μιλουτίνοφ και Ντόντα Χολ.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός θα καταβάλει στην Παρτίζαν ικανοποιητικό ποσό ως buy out, προκειμένου να ολοκληρωθεί άμεσα η μεταγραφή και ο παίκτης να ενσωματωθεί στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Τη φετινή σεζόν, ο Ταϊρίκ Τζόουνς μετράει 10,6 πόντους, 6,1 ριμπάουντ, 2,1 ασίστ, 1,2 κλεψίματα και 16,2 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης σε 17 αγώνες της Euroleague, δείχνοντας πως μπορεί να προσφέρει σημαντικές λύσεις στη ρακέτα των Πειραιωτών.

