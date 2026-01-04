ΕΕ: Ζητεί σεβασμό στη βούληση του λαού της Βενεζουέλας – Είναι «ο μόνος τρόπος για την επίλυση της κρίσης»





Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ζήτησε σήμερα, Κυριακή, τον σεβασμό της βούλησης του λαού της Βενεζουέλας, την επόμενη μέρα της ανατροπής του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, θεωρώντας πως αυτό είναι “ο μόνος τρόπος επίλυσης της κρίσης”, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Διευκρινίζοντας ότι μιλά εκ μέρους των 26 χωρών (όλων των κρατών μελών εκτός της Ουγγαρίας), η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας “καλεί όλους τους παράγοντες να επιδείξουν ηρεμία και αυτοσυγκράτηση προκειμένου να αποφευχθεί η κλιμάκωση και να διασφαλιστεί μια ειρηνική λύση στην κρίση”.

“Ο σεβασμός της βούλησης του λαού της Βενεζουέλας παραμένει ο μόνος τρόπος για να αποκαταστήσει η Βενεζουέλα τη δημοκρατία και να επιλύσει την τρέχουσα κρίση”, προστίθεται στην ανακοίνωση.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

