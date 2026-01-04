Μυτιλήνη: Συνελήφθη προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος για πώληση ποτού σε ανήλικο

Στη σύλληψη του προσωρινά υπεύθυνου ενός καταστήματος για πώληση αλκοολούχου ποτού σε ανήλικο άτομο, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Μυτιλήνη.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., αυνελήφθη, σήμερα (04-01-2026) στη Μυτιλήνη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης, ημεδαπός, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία ανηλίκων από προϊόντα αλκοόλ.

Συγκεκριμένα, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, από κλιμάκιο αστυνομικών αρμοδίων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου και στελεχών της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σε επιχείρηση όπου ο συλληφθείς απασχολούταν ως προσωρινά υπεύθυνος, διαπιστώθηκε ότι επετράπη η πώληση αλκοολούχου ποτού σε ανήλικο άτομο.

Δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας σχηματίστηκε και σε βάρος ημεδαπού – ιδιοκτήτη της προαναφερόμενης επιχείρησης.

Την προανάκριση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης.

