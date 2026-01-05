Γιώργος Παπαδάκης: Όσα είχε πει στο «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου το 2002

Σύνοψη από το

  • Ο Γιώργος Παπαδάκης, που πέθανε πρόσφατα, είχε μιλήσει για τη δημοσιογραφία, την οικογένειά του και τα λάθη του, στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου το 2002. Στην εκπομπή είχε αναφερθεί στα πρώτα του χρόνια, εξηγώντας πως ξεκίνησε να δουλεύει από τα 12 του.
  • Είχε εξομολογηθεί ότι δεν είχε κουραστεί από το πρωινό ξύπνημα, λέγοντας «δεν το μισώ». Παράλληλα, έκανε αυτοκριτική για την εκπομπή «Κόκκινη Κάρτα», παραδεχόμενος ότι «κυνηγώντας τη θεαματικότητα, έκανε πράγματα που δεν τον αντιπροσώπευαν».
  • Μιλώντας για την οικογένειά του, είχε τονίσει «Οικογένεια, πάνω απ’ όλα», εκφράζοντας παράπονο που δεν ξυπνούσε ποτέ μαζί με τους γιους του. Είχε ξεκαθαρίσει επίσης ότι ήταν έντονα πολιτικοποιημένος, αλλά όχι κομματικοποιημένος, καθώς «αν σε χρωματίσει ο κόσμος, παύει να σου έχει εμπιστοσύνη».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Γιώργος Παπαδάκης: Όσα είχε πει στο «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου το 2002

Για τη δημοσιογραφία, την οικογένειά του, τις επιλογές αλλά και τα λάθη του είχε μιλήσει, μεταξύ άλλων, στις 27 Μαΐου 2002, στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο Γιώργος Παπαδάκης, που πέθανε την Κυριακή 4 Ιανουαρίου σε ηλικία 74 ετών.

Στην εκπομπή, που προβλήθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, είχε αναφερθεί στα πρώτα του χρόνια, εξηγώντας πως είχε ξεκινήσει να δουλεύει από τα 12 του: «Έχω δουλέψει σερβιτόρος, σε περίπτερο, στην ΕΥΔΑΠ, σε κάθε είδους δουλειά. Δεν το λέω για να καυχηθώ, αλλά γιατί είναι εμπειρία ζωής».

Η δημοσιογραφία ήρθε τυχαία, όπως είχε αναφέρει, αλλά έγινε συνειδητή επιλογή. «Έκανα το “Κάθε μέρα παντού” για τρία-τέσσερα χρόνια. Ήταν τα πιο ουσιαστικά χρόνια. Το ραδιόφωνο σε μαθαίνει να ακούς και να δουλεύεις». Η εμπειρία του ραδιοφώνου τον οδήγησε στην τηλεόραση, όπου είχε πρωτοεμφανιστεί το 1986 στην εκπομπή «Τρεις στον αέρα», δίπλα στη Σεμίνα Διγενή και τον Νάσο Αθανασίου. «Η συμμετοχή μου ξεκίνησε τυχαία, αλλά αποδείχθηκε καθοριστική».

Στη συνέχεια, είχε εξομολογηθεί ότι, ύστερα από τόσα χρόνια, δεν είχε κουραστεί από το πρωινό ξύπνημα. «Όχι, δεν το μισώ. Θα ήμουν αχάριστος αν έλεγα ότι το μισώ», είχε πει, εξηγώντας πως κάθε πρωί ξυπνούσε γύρω στις πέντε. «Αν με ενοχλούσε, θα είχα φύγει. Όμως το αγαπώ, το χαίρομαι».

Αναφερόμενος στην εκπομπή «Κόκκινη Κάρτα», δεν είχε διστάσει να κάνει αυτοκριτική. «Ήμουν απαράδεκτος για μεγάλο μέρος της εκπομπής. Κυνηγώντας τη θεαματικότητα, έκανα πράγματα που δεν με αντιπροσώπευαν. Ζήτησα συγγνώμη δημόσια και άλλαξα πορεία». Για τα νούμερα τηλεθέασης είχε σχολιάσει: «Τα νούμερα δεν κάνουν μια εκπομπή καλή. Μπορεί να έχεις χαμηλή θεαματικότητα και να έχεις κάνει μια εξαιρετική εκπομπή. Όποιος κρίνει με βάση τα νούμερα, είναι… νούμερο».

Μιλώντας για την οικογένειά του, είχε τονίσει: «Οικογένεια, πάνω απ’ όλα», λέγοντας στη συνέχεια πως είχε παράπονο που δεν ξυπνούσε ποτέ μαζί με τους γιους του για να πάνε σχολείο. «Δεν πιστεύω ότι είμαι καλός πατέρας. Είναι παράπονο δικό τους και δικό μου». Είχε προσθέσει: «Η δουλειά τρώει χρόνο, ψυχή και σάρκα. Αν δεν αγαπάς αυτό που κάνεις και δεν το υπηρετείς με πάθος, δεν έχει αξία. Κι εγώ αυτό έκανα — το υπηρέτησα».

Ο Γιώργος Παπαδάκης είχε αναφέρει πως ποτέ δεν μπήκε σε δημοσιογραφικές «παρέες» και πως δεν τον εντυπωσίασε ποτέ η τηλεόραση. «Με τη δική μου λογική, με τους δικούς μου κανόνες και όχι τους τηλεοπτικούς». Για τον ανταγωνισμό στην πρωινή ζώνη, είχε τονίσει: «Δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Είμαστε όλοι φίλοι. Στην εκπομπή μας απαγορεύεται να βλέπουμε τι κάνουν οι απέναντι. Εμείς κοιτάμε μόνο τη δουλειά μας».

Μιλώντας για φιλίες και εμπειρίες, είχε εξηγήσει πως είχε γνωρίσει ανθρώπους που τον απογοήτευσαν, αλλά δεν κρατούσε κακία. «Δεν μένω εκεί. Προσέχω να θυμάμαι αυτούς που με βοήθησαν, έστω και λίγο».

Σε εκείνη την εκπομπή, ο Γιώργος Παπαδάκης είχε αναφερθεί και στην πολιτική, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν ανήκε σε κανένα κόμμα. «Είμαι έντονα πολιτικοποιημένος, αλλά όχι κομματικοποιημένος. Αν σε χρωματίσει ο κόσμος, παύει να σου έχει εμπιστοσύνη», είχε πει. Είχε θυμηθεί, μάλιστα, ότι είχε απολυθεί δύο φορές από την ΕΡΤ — μία επί ΠΑΣΟΚ και μία επί Νέας Δημοκρατίας — «για καθαρούς λόγους εκδίκησης».

Για την τηλεόραση και τα ριάλιτι, είχε ξεκαθαρίσει: «Δεν με αφορούν. Σέβομαι τις επιλογές του σταθμού, αλλά δεν είναι κάτι που θα έκανα». Όσον αφορά τις μετακινήσεις δημοσιογράφων, είχε δηλώσει: «Οι μεταγραφές υπάρχουν μόνο στο ποδόσφαιρο. Όποιος αλλάζει δουλειά κάθε λίγο, χάνει την αξιοπιστία του». Είχε εκφράσει την περηφάνια του που δεν είχε αλλάξει σταθμό και παρέμενε πιστός στον ΑΝΤ1. «Η διάθεσή μου είναι να μείνω. Όταν είσαι τόσα χρόνια σε έναν χώρο, γίνεται δεύτερο σπίτι σου».

*Το υλικό προέρχεται από το προσωπικό αρχείο του Νίκου Χατζηνικολάου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ένα νέο κεφάλαιο για την παγκόσμια υγεία ανοίγει το 2026

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Γιώργος Παπαδάκης

myPROPERTY: Νέες κατηγορίες δηλώσεων στην πλατφόρμα από αύριο – Ποιες αφορά

Καιρός: Νεφώσεις και τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας – Σκόνη από την Σαχάρα στα δυτικά και νότια

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
02:25 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Γιώργος Παπαδάκης: Σύσσωμη η ελληνική τηλεόραση αποχαιρέτησε τον «βασιλιά» της πρωινής ενημέρωσης

Ο θάνατος του Γιώργου Παπαδάκη βύθισε σε βαθιά θλίψη τον χώρο της ελληνικής τηλεόρασης και της...
22:32 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Θοδωρής Κυριακού: Αποχαιρετώ τον Γιώργο Παπαδάκη με σεβασμό και ειλικρινή ευγνωμοσύνη

«Ο Γιώργος Παπαδάκης υπήρξε ανεκτίμητος συνεργάτης, με ήθος, συνέπεια και βαθιά αγάπη για τη δ...
21:40 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Ο ΑΝΤ1 αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη – «Η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό»

Με βαθιά θλίψη η οικογένεια του ΑΝΤ1 αποχαιρετά το αγαπημένο και ιστορικό της μέλος, Γιώργο Πα...
19:57 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Γιώργος Παπαδάκης: «Σίγησε» η ιστορική πρώτη καλημέρα της πρωινής ενημέρωσης – Η πορεία του και οι σταθμοί της καριέρας του

Ο Γιώργος Παπαδάκης έγραψε ιστορία στην ελληνική τηλεόραση παρουσιάζοντας επί 34 χρόνια την εκ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι