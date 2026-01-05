Οι αθλητικές μεταδόσεις 5/1/2026

Σύνοψη από το

  • Η ώρα της αλήθειας έφτασε για την ελληνική ομάδα στο United Cup, καθώς αντιμετωπίζει τη Μεγάλη Βρετανία σε μια αναμέτρηση με ξεκάθαρο διακύβευμα για την πρόκριση στα προημιτελικά.
  • Τα παιχνίδια για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής ξεχωρίζουν επίσης στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας, περιλαμβάνοντας τις αναμετρήσεις Αίγυπτος – Μπενίν και Νιγηρία – Μοζαμβίκη.
  • Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων περιλαμβάνει και τένις από το ATP 250 Χονγκ Κονγκ, καθώς και ποδόσφαιρο από το Sky Bet EFL Championship.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Αθλητικές μεταδόσεις

Η ώρα της αλήθειας έφτασε για την ελληνική ομάδα στο United Cup. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Μεγάλη Βρετανία στην τελευταία αγωνιστική του Group E, σε μια αναμέτρηση με ξεκάθαρο διακύβευμα: η νικήτρια ομάδα προκρίνεται απευθείας στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Και τα παιχνίδια για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

11:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Μεγάλη Βρετανία United Cup τένις

13:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Χονγκ Κονγκ τένις

13:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Μεγάλη Βρετανία United Cup τένις

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αίγυπτος – Μπενίν Κύπελλο Εθνών Αφρικής

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Νιγηρία – Μοζαμβίκη Κύπελλο Εθνών Αφρικής

22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Λέστερ – Γουέστ Μπρομ Sky Bet EFL Championship

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κρυολόγημα και γρίπη: Το κόλπο για να αναρρώσετε έως και 2 μέρες πιο γρήγορα

Ποια είναι η ακριβής ημερομηνία για να ξεστολίσουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο – Φέρνει τύχη και ευημερία

«Ψηφιακοί» έλεγχοι στην αγορά -Πότε θα κάνει «πρεμιέρα» η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς

myPROPERTY: Νέες κατηγορίες δηλώσεων στην πλατφόρμα από αύριο – Ποιες αφορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
08:00 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€

Την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€ Δωροεπιταγή αξίας 10€ για αγορές άνω των 60€ από τ...
07:46 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Γιώργος Παπαδάκης: «Λύγισε» η αρχισυντάκτρια του Καλημέρα Ελλάδα: «Έκανε τόσα σχέδια και δεν πρόλαβε να τα κάνει πραγματικότητα»

Με έντονη συγκίνηση ξεκίνησε η σημερινή εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα». Η εκπομπή που για δεκαετίες...
07:09 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Μυστηριώδης εξαφάνιση του Rick Mofina – Μαζί Food & Travel 

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Μυστηριώδης εξαφάνιση του Rick Mofina – Μαζί Food &...
05:48 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Οι οικονομικές εφημερίδες 5/1/2026

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 5/1/2026.
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι