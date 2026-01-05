Οι αθλητικές μεταδόσεις 5/1/2026

Η ώρα της αλήθειας έφτασε για την ελληνική ομάδα στο United Cup. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Μεγάλη Βρετανία στην τελευταία αγωνιστική του Group E, σε μια αναμέτρηση με ξεκάθαρο διακύβευμα: η νικήτρια ομάδα προκρίνεται απευθείας στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Και τα παιχνίδια για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

11:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Μεγάλη Βρετανία United Cup τένις

13:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Χονγκ Κονγκ τένις

13:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Μεγάλη Βρετανία United Cup τένις

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αίγυπτος – Μπενίν Κύπελλο Εθνών Αφρικής

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Νιγηρία – Μοζαμβίκη Κύπελλο Εθνών Αφρικής

22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Λέστερ – Γουέστ Μπρομ Sky Bet EFL Championship