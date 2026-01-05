Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Ο 60χρονος γιος της ετοίμαζε πάρτι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Ένα πρωτοχρονιάτικο πάρτι σε «κρυφή» τοποθεσία στη Βαρυμπόμπη, που γνώριζαν μόνο οι μυημένοι της techno μουσικής, σχεδίαζε να πραγματοποιήσει την τελευταία ημέρα του 2025 ο γνωστός ως «Alex Farmer», o 60χρονος γιος της Ελένης Παπαδοπούλου, ο οποίος βρίσκεται προφυλακισμένος για την άγρια δολοφονία της.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΝΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Μάλιστα, κατά τις οκτώ και πλέον ώρες που ο κατηγορούμενος μητροκτόνος απολογείτο την περασμένη Τρίτη σε ανακριτή και εισαγγελέα, κάποιοι από τους ακολούθους του στα social media, που προφανώς δεν είχαν παρακολουθήσει τις δραματικές εξελίξεις, προβληματίζονταν αν το πάρτι θα γίνει τελικά. Για να λάβουν την απάντηση από άλλους followers: «Ναι, θα γίνει, αλλά στον… Κορυδαλλό!».

Τελικά, ο 60χρονος οδηγήθηκε στη φυλακή με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και του εμπρησμού εις βάρος της 87χρονης μητέρας του, χήρας του πρώην υπουργού και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδόπουλου, η οποία έχασε τη ζωή της στις 29 Ιανουαρίου του 2022.

Αρχικά, ο θάνατος της γνωστής κυρίας της αθηναϊκής κοινωνίας θεωρήθηκε ότι οφειλόταν σε ατύχημα. Ακόμα και τα πιο κοντινά της πρόσωπα ήταν πεπεισμένα πως η φωτιά στο διαμέρισμα του Κολωνακίου προκλήθηκε από τσιγάρο, καθώς η ίδια ήταν φανατική καπνίστρια. Τρία χρόνια μετά, όμως, τα αποτελέσματα των ερευνών καταδεικνύουν ότι επρόκειτο για εγκληματική ενέργεια. Κατηγορούμενος ο γιος της, μοναχοπαίδι της οικογένειας, ένας αντισυμβατικός και κατά πολλούς «περίεργος» τύπος, που με τη συμπεριφορά του και τις πράξεις του απασχολούσε πάντα τον στενό οικογενειακό αλλά και τον ευρύτερο κοινωνικό κύκλο. Ο προφυλακισμένος πλέον κατηγορούμενος είχε την οικονομική άνεση να μην εργάζεται. Το γεγονός αυτό και η προκλητική συμπεριφορά του είχαν ως αποτέλεσμα οι συγκρούσεις με τη μητέρα του να είναι συχνές. Αφορμή, μεταξύ άλλων, τα περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας που ο μοναδικός κληρονόμος είχε βάλει τα τελευταία χρόνια στόχο να ξεπουλήσει, προκειμένου να καλύψει τα συσσωρευμένα χρέη, τα οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, έφταναν τα 400.000 ευρώ.

Ο 60χρονος, που όπως όλα δείχνουν είχε μετατρέψει τη ζωή της υπέργηρης μητέρας του σε κόλαση, κλειδώνοντάς την ακόμα και μέσα στο ίδιο της το σπίτι, είχε βάλει στο «μάτι» το διαμέρισμα του Κολωνακίου. Συναντούσε όμως τη σθεναρή άρνηση της 87χρονης και πιθανότατα αυτός ήταν και ο λόγος που φέρεται να της αφαίρεσε τη ζωή. Το σοκ δεν αφορά μόνο το ίδιο το έγκλημα αλλά και τα όσα αποκαλύπτονται γύρω από τη ζωή του κατηγορουμένου ως μητροκτόνου, ο οποίος, μετά τον θάνατο της μητέρας του, ακόμη και μέχρι την προφυλάκισή του, παρέμενε ατάραχος.

Από τα rave party στο έγκλημα

Ο Alex Farmer ήταν γνωστός τη δεκαετία του ’90 στην underground σκηνή για τα μοναδικά για την εποχή rave party που διοργάνωνε στα Οινόφυτα, σε παλαιές εκτάσεις με θερμοκήπια. Ολοι τον γνώριζαν με το μικρό του όνομα. Για τους ravers ήταν ο άνθρωπος που «έσπασε» τα σύνορα της Αθήνας και δημιούργησε έναν άλλον κόσμο, σε μια απομονωμένη έκταση, όπου η μουσική δεν σταματούσε ποτέ. Ο χρόνος χανόταν στους ρυθμούς της ψυχεδελικής μουσικής και της μαζικής και -σχεδόν- οργανωμένης κατανάλωσης ναρκωτικών, που ήταν και ένας από τους λόγους για τους οποίους τα πάρτι, που κρατούσαν ολόκληρα μερόνυχτα, είχαν αποκτήσει τεράστια φήμη.

Και ο ίδιος όμως είχε αναδειχθεί σε θρύλο της rave σκηνής. Χιλιάδες άτομα ακολουθούσαν τις εκδηλώσεις του, ενώ έδινε συνεντεύξεις ακόμα και σε νεανικές εκπομπές τηλεοπτικών σταθμών. «Ο κόσμος δεν έρχεται απλά για να χορέψει, αλλά για να χαθεί… Να νιώσει ότι ανήκει κάπου. Η μουσική είναι σαν μια τελετουργία», έλεγε σε μία από αυτές.

Καθώς τα χρόνια περνούσαν, τα rave πάρτι έφευγαν σταδιακά από τη μόδα μέχρι και σταμάτησαν. Ο γιος του πρώην υπουργού όμως πάντα αναπολούσε αυτή την εποχή.

Εκτοτε προσπάθησε να χτίσει ένα νέο αφήγημα, στη βάση της ιδεολογίας του για απόλυτη ελευθερία. Οι επιχειρηματικές του ιδέες, όμως, δεν απέφεραν τα αναμενόμενα. Μετά τα rave party, ο 60χρονος, εκμεταλλευόμενος περιουσιακά στοιχεία της οικογένειάς του, δημιούργησε μια φάρμα παραγωγής βιολογικών αυγών, η οποία όμως σύντομα κατέρρευσε.

Οι συγκρούσεις με τη μητέρα του, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, γίνονταν όλο και πιο έντονες, καθώς η τελευταία τον πίεζε να βρει μια σταθερή δουλειά. Οι καβγάδες για τα χρέη που άρχισαν να συσσωρεύονται ήταν συχνοί. Οι γείτονες άκουγαν τις φωνές, με τον ίδιο να ισχυρίζεται ότι η κόντρα τους αφορούσε το τσιγάρο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 60χρονος είχε ήδη αρχίσει να ξεπουλά την οικογενειακή περιουσία παρά τις αντιρρήσεις της μητέρας του, η οποία, ούσα πλέον σε προχωρημένη ηλικία, δεν πίεζε τον γιο της όπως παλαιότερα. Η 87χρονη βρισκόταν στο έλεός του, με τους γείτονες να αναφέρουν ότι ο Alex είχε φτάσει να ξεπουλά αντικείμενα αξίας από το σπίτι του Κολωνακίου προκειμένου να αγοράζει τσιγάρα, τα οποία της έφερναν κρυφά οι γείτονες επειδή η ίδια δεν μπορούσε να βγει από το σπίτι.

«Samothraki Olympics»

Τα «μεγαλόπνοα» σχέδιά του δεν σταμάτησαν ποτέ. Την περίοδο του κορωνοϊού μετακόμισε στη Σαμοθράκη -νησί καταγωγής του πατέρα του- και έμεινε στο πατρικό σπίτι στη Χώρα. Εκεί, ελεύθερος από τα αυστηρά μέτρα προστασίας που επέβαλε η πανδημία, οραματιζόταν ένα παραθαλάσσιο καλοκαιρινό club και μια νέα φάρμα παραγωγής βιολογικών προϊόντων, πουλώντας, παράλληλα, ελαιόλαδο που παρήγαγε από τα οικογενειακά κτήματα.

Τον Σεπτέμβριο του 2021 έγραφε στα social media: «Αυτό το καλοκαίρι αποφάσισα να μεταφέρω όλη την επαγγελματική μου δραστηριότητα στη Σαμοθράκη, την ιδιαίτερη πατρίδα μου, αφού γεννήθηκα στην Αθήνα αλλά ο πατέρας μου γεννήθηκε στη Χώρα Σαμοθράκης! Από φέτος, μάλιστα, δήλωσα στην εφορία ως μόνιμη κατοικία μου τη Χώρα και σύντομα ελπίζω να πολιτογραφηθώ και ως δημότης Σαμοθράκης. Αυτή τη στιγμή ετοιμάζω ένα παραθαλάσσιο καλοκαιρινό club και μια νέα φάρμα παραγωγής βιολογικών προϊόντων εδώ, που σύντομα, μόλις θα είναι έτοιμη, θα σας δείξω. Ομως, αυτό το νησί έχει μια πάρα πολύ σύντομη τουριστική σεζόν. Δουλεύει μόνο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο! Πιστεύω ότι αδικείται, γιατί ο καιρός επιτρέπει τις διακοπές εδώ και το υπόλοιπο καλοκαίρι, όπως σε όλα τα άλλα ελληνικά νησιά».

Στη συνέχεια ξεδίπλωνε το όραμά του για τους «Samothraki Olympics». «Αποφάσισα να βοηθήσω με την παρακάτω ιδέα, ώστε να γεμίσει το νησί με κόσμο τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο, τους καλύτερους μήνες για διακοπές, τους οποίους η Σαμοθράκη είναι άδεια, με τα περισσότερα ξενοδοχεία κλειστά», σημείωνε. «Προτείνω να διοργανώσουμε δύο αθλητικές εκδηλώσεις, μία τον Ιούνιο και μία τον Σεπτέμβριο. Σε συνδυασμό με την παράλληλη διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων τα βράδια στο παραθαλάσσιο club που φτιάχνω έξω από την Καμαριώτισσα, πιστεύω ότι το νησί θα μπορούσε να γεμίσει με “καλό” κόσμο από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Προτείνω να διοργανώσουμε μια σειρά αγώνων, με διαφορετικά αθλήματα και χρηματικά έπαθλα. Το επόμενο καλοκαίρι σας περιμένω όλους εδώ στη Σαμοθράκη, για διαφορετικές διακοπές, με υπερθέαμα action sports και πολλά super parties!».

Τελικά έμεινε στο νησί περίπου έξι μήνες και τα σχέδιά του δεν προχώρησαν. Ωστόσο, συνέχισε να «ονειρεύεται», πιέζοντας, παράλληλα, όπως αποκαλύφθηκε, τη μητέρα του να πουλήσει το σπίτι στο Κολωνάκι. Τα αλλεπάλληλα οικονομικά αδιέξοδα από συσσωρευμένα χρέη και τα επιχειρηματικά «ναυάγια» ίσως ήταν ο λόγος για τον οποίο, λίγους μήνες μετά, τον Ιανουάριο του 2022, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, οδηγήθηκε στο έγκλημα. Ενα έγκλημα που παρέμενε ανεξιχνίαστο για περίπου τέσσερα χρόνια.

Το οικολογικό χωριό

Λίγους μήνες, μάλιστα, πριν από τη σύλληψή του «ανέβαζε» στο διαδίκτυο εικόνες για το «Treehouse Farm Village», ένα οικολογικό χωριό που σχεδίαζε με πρωτότυπα σπιτάκια στο δάσος της Βαρυμπόμπης.

«Ακούω ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στην Αθήνα και γι’ αυτόν τον λόγο τα ενοίκια έχουν εκτοξευθεί στα ύψη! Θα σας ενδιέφερε να νοικιάσετε ένα διαφορετικό διαμέρισμα στούντιο-τροχόσπιτο στημένο μέσα στο δάσος της Βαρυμπόμπης; Με άμεση πρόσβαση από την εθνική οδό ή από τον ηλεκτρικό της Κηφισιάς, με το λεωφορείο που κάνει στάση στην είσοδο της φάρμας. Τα μοντέρνα στούντιο-τροχόσπιτα κοστίζουν περισσότερο από χτιστά σπιτάκια, αλλά δεν απαιτούν άδεια οικοδομής, απλοποιώντας την όλη διαδικασία. Θα είναι διάσπαρτα σε όλο το δάσος και ιδιαίτερα ασφαλή γιατί ολόκληρο το αγρόκτημα θα φυλάσσεται από ψηλό ηλεκτροφόρο φράχτη, κάμερες και εταιρία security. Μία ρεσεψιόν-καντίνα θα λειτουργεί από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ προσφέροντας καφέ, πρωινό και φαγητό όλη ημέρα στους επιλεγμένους ενοίκους του χωριού. Θα αφήνατε το σπίτι σας στην Αθήνα για να μείνετε σε ένα μικρό χωριό στο δάσος, μόνο δέκα λεπτά από το κέντρο της πόλης;», έγραφε, παρουσιάζοντας εικόνες από σχέδια για τα σπιτάκια.

Την παραμονή στο χωριό, μάλιστα, τη συνδύαζε με διασκέδαση «σε ένα super club με all day pool side cafe, ποιοτική techno, καλό φαγητό και θερινό κινηματογράφο». Σε ανάρτησή του τον Μάιο του 2025 έγραφε: «To Varybobi Techno Club είναι σχεδόν έτοιμο, με δύο stages, ένα κλειστό και ένα ανοιχτό. Το κλειστό main stage είναι μια ηχομονωμένη κλιματιζόμενη αίθουσα 1.000 τετραγωνικών με ποιοτικό ηχοσύστημα, καλό εξαερισμό και δέκα πολυτελείς τουαλέτες. Θα λειτουργεί κάθε Σάββατο και Κυριακή με μουσική techno από Ελληνες και ξένους Djs και παραγωγούς. Το δεύτερο stage είναι ένας ανοιχτός χώρος 1.500 τετραγωνικών με άσφαλτο, ποιοτικό ήχο, αναπαυτικούς καναπέδες περιμετρικά και άφθονη σκιά όλη την ημέρα. Στο βάθος βρίσκεται η πολυτελής καντίνα που, εκτός από ποτά, αναψυκτικά, χυμούς και καφέδες, θα προσφέρει και ζεστό φαγητό, σαλάτες, φρουτοσαλάτες, γλυκά και παγωτά από τα ξημερώματα έως αργά το βράδυ. Κάθε βράδυ, μόλις σκοτεινιάσει, η μουσική θα σταματάει και ο υπαίθριος χώρος θα μετατρέπεται σε θερινό κινηματογράφο με την προβολή cult ταινιών».

Ωστόσο, ούτε αυτό το σχέδιο προχώρησε. Η τελευταία του απόπειρα να αναβιώσει τα πάρτι της δεκαετίας του 1990 φαίνεται να έγινε τον περασμένο Οκτώβριο. Τότε, σε ομάδα στα κοινωνικά δίκτυα, είχε δημοσιεύσει την πρόθεσή του για τη διοργάνωση πάρτι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Δεκάδες μέλη της ομάδας ενθουσιάστηκαν και στα σχόλια τον προέτρεπαν να τους κρατά ενήμερους. Ωστόσο, ο 60χρονος άλλαξε χρονιά στη φυλακή.

Η εξιχνίαση

Αν και με μεγάλη καθυστέρηση, τα εργαστηριακά ευρήματα, οι καταθέσεις, το γεγονός ότι δεν υπήρξε διάρρηξη και το οικονομικό κίνητρο οδήγησαν στην ολοκλήρωση του παζλ, με τις Αρχές να καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η φωτιά στο διαμέρισμα είχε στόχο τη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου.

Η έρευνα κατέδειξε ότι τόσο το σώμα της ηλικιωμένης γυναίκας όσο και ο χώρος γύρω της είχαν διαβραχεί με μεγάλη ποσότητα εύφλεκτου υγρού πριν εκδηλωθεί η φωτιά, γεγονός που παρέπεμπε σε οργανωμένη ενέργεια. Παράλληλα, στη σορό της 87χρονης εντοπίστηκε ηρεμιστική ουσία, ενώ το ποσοστό μονοξειδίου του άνθρακα στο αίμα της ήταν εξαιρετικά χαμηλό, εύρημα που δεν συνάδει με θάνατο από εισπνοή καπνού και δείχνει ότι η γυναίκα είχε καταλήξει πριν από τη φωτιά.

Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο μπήκαν και οι καταθέσεις του γιου της που είχε υποπέσει σε αντιφάσεις, ενώ η όλη του συμπεριφορά, πριν και μετά τον θάνατο της μητέρας του, δεν ήταν η αναμενόμενη. Ολα αυτά, σε συνδυασμό με την απουσία οποιουδήποτε ίχνους παραβίασης στο διαμέρισμα, οδήγησαν στην πρόσφατη σύλληψή του, ενώ τα όσα ισχυρίστηκε ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα δεν έπεισαν, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στις φυλακές.