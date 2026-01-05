Γιώργος Παπαδάκης: «Λύγισε» η αρχισυντάκτρια του Καλημέρα Ελλάδα: «Έκανε τόσα σχέδια και δεν πρόλαβε να τα κάνει πραγματικότητα»

Με έντονη συγκίνηση ξεκίνησε η σημερινή εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα». Η εκπομπή που για δεκαετίες ταυτίστηκε με τον Γιώργο Παπαδάκη, αποχαιρέτησε τον άνθρωπο που την καθιέρωσε και σφράγισε με τη φωνή και την παρουσία του την πρωινή ενημέρωση της ελληνικής τηλεόρασης. Ο αγαπημένος δημοσιογράφος άφησε την τελευταία του πνοή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, βυθίζοντας στο πένθος τους συνεργάτες και τους τηλεθεατές που τον συντρόφευαν κάθε πρωί για 34 χρόνια.

Η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ήταν συνώνυμη με το όνομά του. Ο Γιώργος Παπαδάκης αποχώρησε από την παρουσίασή της το καλοκαίρι του 2025, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο αποτύπωμα. Τη σκυτάλη πήραν ο Παναγιώτης Στάθης και η Άννα Λιβαθυνού, που σήμερα βρέθηκαν μπροστά σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή.

Ο Παναγιώτης Στάθης, στην έναρξη της εκπομπής, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του λέγοντας: «Θεωρώ αδιανόητο πως ήρθε η στιγμή για να αποχαιρετήσω τον Γιώργο Παπαδάκη από τον αέρα αυτή της εκπομπής. Είναι ολόκληρη ιστορία αυτός ο άνθρωπος, ανήκει στον αστερισμό του μύθου της ελληνικής δημοσιογραφίας. Πάντα θα μας συντροφεύει για αυτό που ήταν». Στο ίδιο κλίμα και η συμπαρουσιάστριά του, Άννα Λιβαθυνού, μίλησε με βαθιά συγκίνηση για τον άνθρωπο που καθιέρωσε την πρωινή ζώνη, τονίζοντας πως «μας έμαθε με πάθος να κάνουμε τη δουλειά μας».

Άννυ Ζιώγα: Σήμερα νιώθω πως κλείνει ένας μεγάλος κύκλος της ζωής μου

Η αρχισυντάκτρια της εκπομπής, Άννυ Ζιώγα, βγήκε από την αίθουσα σύνταξης με δάκρυα στα μάτια και μίλησε για τον άνθρωπο με τον οποίο συνεργάστηκε για χρόνια. «Δεν ήταν μόνο προϊστάμενος. ούτε μόνο άνθρωπος που όλοι γνωρίζατε από την τηλεόραση. Ήταν συνοδοιπόρος 34 ολόκληρα χρόνια μαζί. Μία κοινή διαδρομή ζωής γεμάτη πρωινά, αγωνίες, εντάσεις, αποφάσεις που δεν ήταν πάντα εύκολες. Μαζί του έμαθα τι σημαίνει ευθύνη, τι σημαίνει “ακούω την κοινωνία και είμαι μαζί της με καθαρή συνείδηση”», είπε με τρεμάμενη φωνή.

«Ήταν απαιτητικός αλλά βαθιά δίκαιος, έμπαινε μπροστά, πλήρωνε το κόστος. Σήμερα νιώθω πως κλείνει ένας μεγάλος κύκλος της ζωής μου. Τέτοιες φωνές δεν σβήνουν. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον άνθρωπο που με εμπιστεύτηκε», είπε με τρεμάμενη φωνή.

«Σήμερα νιώθω ότι κλείνει ένας πολύ μεγάλος κύκλος της ζωής μου, σωπαίνει μια φωνή που μας ξυπνούσε κάθε πρωί, που μας ταρακούναγε, που μας ανάγκαζε να μη βολευόμαστε. Τέτοιες φωνές δεν σβήνουν, μένουν μέσα μας. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη, για τη διαδρομή, για όσα μου έδωσε και για όσα χωρίς να το ξέρει μου έμαθε. Καλό ταξίδι, Γιώργο», περιέγραψε η αρχισυντάκτρια του “Καλημέρα Ελλάδα”, ξεσπώντας σε κλάματα.

«Έκανε τόσα σχέδια και δεν πρόλαβε να τα κάνει πραγματικότητα. Ζούμε για την εκπομπή. Όλοι μάθαμε από αυτόν, στελέχωσε όλη την ελληνική τηλεόραση ο Γιώργος» σημείωσε.

Αναστασοπούλου: Νιώθω πολύ παράξενα που μιλάμε στην εκπομπή, ενώ ο Γιώργος δεν είναι εδώ

Η Μαρία Αναστασοπούλου, που υπήρξε επί χρόνια δίπλα του στο πλατό, δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της: «Θέλω να πω “Καλημέρα Ελλάδα” αλλά σήμερα δεν μου βγαίνει. Νιώθω πολύ παράξενα που μιλάμε στην εκπομπή, ενώ ο Γιώργος δεν είναι εδώ. Όσοι συνεργαστήκαμε μαζί του έχουμε στο μυαλό μας το πόσο πολύ νοιαζόταν για την είδηση, για την αλήθεια και για τους ανθρώπους που αδικούνταν. Είχαμε δουλέψει ατελείωτες ώρες μαζί. Φρόντιζε με κάθε λεπτομέρεια όσα έβγαιναν στον αέρα. Ήταν ώρες ολόκληρες στο γραφείο από βαθιά πίστη για αυτό που κάναμε».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ήταν η επιτομή του συνομιλητή της κοινωνίας. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπομπής είχε τον νου του στα μηνύματα που του έστελνε ο κόσμος. Κοίταζε το κάθε μήνυμα και το κάθε σχόλιο. Όλοι μεγαλώσαμε με τη φωνή του Γιώργου που φώναζε κάθε πρωί “Καλημέρα Ελλάδα”. Σήμερα κλείνει το ξυπνητήρι μετά από 34 χρόνια».

Συγκλονισμένος και ο Παναγιώτης Στάθης, ανέφερε: «Το να πω “Καλημέρα Ελλάδα”, γενικά, ζορίζομαι, όταν σκέφτομαι ότι το έλεγε καθημερινά ο Γιώργος Παπαδάκης».

Η Μαρία Αναστασοπούλου έκλεισε με λόγια που θα συγκινούσαν και τον ίδιο: «Είμαι σίγουρη πως αν μας έβλεπε από κάπου τώρα, θα μας έλεγε να αλλάξουμε θέμα και να μιλήσουμε για την επικαιρότητα».