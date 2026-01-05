Γρηγοριάδης: «Ήταν η πρώτη μου καλημέρα για 6 ολόκληρα χρόνια – Φώτισε τα βήματά μου» – Τα συγκινητικά λόγια για τον Γιώργο Παπαδάκη

Με συγκίνηση μίλησε για τον Γιώργο Παπαδάκη ο επί χρόνια συνεργάτης του, Γιώργος Γρηγοριάδης, ο οποίος βρέθηκε σήμερα στο πλατό του «Καλημέρα Ελλάδα».

«Δεν περίμενα να βρεθούμε έτσι, δεν το έχω πιστέψει. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα κατέβει εδώ στο πλατό, όπως έκανε κάθε μέρα. Ήταν η πρώτη μου “καλημέρα” για 6 ολόκληρα χρόνια. Κατέβηκα στην Αθήνα μόνος, όταν μου το ζήτησε ο Γιώργος, χωρίς την οικογένειά μου. Τον έβρισκα πάντα εδώ, ήταν ο πρώτος άνθρωπος που ανταλλάσσαμε “καλημέρα”. Με έβαλε κάτω από την “ομπρέλα” του όχι μόνο επαγγελματικά αλλά και σε προσωπικό επίπεδο και πορευτήκαμε 6 χρόνια», είπε ο παρουσιαστής του Action24.

Ο Γιώργος Γρηγοριάδης πρόσθεσε: «Ήμουν μαζί του από το 2000 που με πήρε τηλέφωνο και μου ζήτησε να συνεργαστούμε. Το 2019 με ξαναπήρε και μου ζήτησε να κατέβω από τη Θεσσαλονίκη, παρότι είχα οικογένεια και παιδιά. “Φώτισε” τα βήματά μου και τον ευχαριστώ».

Ο δημοσιογράφος είπε ότι «όταν μας ανακοίνωσε ότι θα φύγει από την εκπομπή, δεν το πιστεύαμε. Ήταν δύσκολα αλλά ήταν τόσο επαγγελματίας, κάθε μέρα ήταν σαν να ήταν η πρώτη του μέρα. Στην τελευταία εκπομπή προσπάθησε μέχρι την τελευταία στιγμή να μην “λυγίσει”. Δεν κατάφερε. Και πάλι όμως ήταν με το χαμόγελο. Αυτό μας δίδαξε, αυτό είναι επαγγελματίας».

