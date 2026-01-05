Critics Choice Awards: Ο Ντι Κάπριο έγινε το… «ανέκδοτο» της βραδιάς από την παρουσιάστρια της τελετής – «Παραλίγο να μην τα καταφέρει, ήταν στο γιοτ του Τζεφ Μπέζος»

Μια βραδιά που συνδύασε βραβεία, ερωτικές εξομολογήσεις, χιουμοριστικές και αμήχανες στιγμές εκτυλίχθηκε στα Critics Choice Awards του 2026, με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο να βρίσκεται απρόσμενα στο επίκεντρο όχι για την υποψηφιότητά του, αλλά για έναν καυστικό σχολιασμό γύρω από τον πολυτελή τρόπο ζωής του, που προκάλεσε γέλια στην αίθουσα.

Η παρουσιάστρια της βραδιάς, Τσέλσι Χάντλερ, δεν χαρίστηκε στον σπουδαίο ηθοποιό στον εναρκτήριο μονόλογό της.

The 2026 awards season kicks off tonight with the Critics Choice Awards. Hosted by Chelsea Handler. pic.twitter.com/OxmkNyZP1f — Pop Crave (@PopCrave) January 4, 2026

«Ο Λίο παραλίγο να μην τα καταφέρει απόψε»

Η Χάντλερ αστειεύτηκε ότι ο 51χρονος σταρ παραλίγο να χάσει την τελετή, αποκαλύπτοντας πως ο λόγος ήταν οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί που επιβλήθηκαν έπειτα από τις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στη Βενεζουέλα, οι οποίοι τον ανάγκασαν να απουσιάσει από το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Παλμ Σπρινγκς το προηγούμενο βράδυ.

Η παρουσιάστρια υπενθύμισε στο κοινό ότι ο ΝτιΚάπριο είχε εντοπιστεί μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα να χαλαρώνει στο υπερπολυτελές γιοτ του Τζεφ Μπέζος στην Καραϊβική, ανοιχτά του Σεν Μπαρτς. Ο ηθοποιός δεν ήταν μόνος του, καθώς τον συνόδευε η 27χρονη σύντροφός του, Βιτόρια Σερέτι, ενώ στο ίδιο περιβάλλον βρέθηκε να συναναστρέφεται και με τον θρύλο του NFL, Τομ Μπρέιντι.

«Δόξα τω Θεώ. Ο Λίο παραλίγο να μην τα καταφέρει απόψε, γιατί είχε παγιδευτεί σε ένα σκάφος στο Σεντ Μπαρτς. Ήταν σαν τον Τιτανικό, αλλά χειρότερα… γιατί εκεί ήταν και ο Τζέφ Μπέζος», πρόσθεσε, προκαλώντας γέλια στο κοινό.

Ο Ντι Κάπριο, ο οποίος ήταν υποψήφιος για το «One Battle After Another» αλλά τελικά ηττήθηκε από τον Τιμοτέ Σαλαμέ (Marty Supreme), φάνηκε εμφανώς αμήχανος με το αστείο, χαρίζοντας ένα αμήχανο χαμόγελο στις κάμερες την ώρα που η αίθουσα ξέσπασε σε γέλια.

Η Χάντλερ, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί και έστρεψε αμέσως την προσοχή της στον πρωταγωνιστή της ταινίας, Μπενίσιο ντελ Τόρο.

«Μπενίσιο, είχες μια φαινομενική χρονιά και πρέπει να σε βλέπουμε περισσότερο, εντάξει; Σταμάτα να είσαι τόσο επιλεκτικός. Σε χρειαζόμαστε σε περισσότερες ταινίες, σε περισσότερες τηλεοπτικές σειρές, στο δωμάτιο 708 του ξενοδοχείου Andaz απόψε», είπε.

Η παρουσιάστρια συνέχισε να εκτοξεύει «βέλη», κάνοντας σχόλια για τις πολιτικές τοποθετήσεις της Νίκι Μινάζ, για το λεγόμενο «λευκό Χόλιγουντ», αλλά και για τη διαμάχη ανάμεσα στον Κέβιν Κόστνερ και τον Τέιλορ Σέρινταν.

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ απέκτησε το παρατσούκλι «labubu», ενώ ο Τζέικομπ Ελόρντι έλαβε ειδική μνεία για το εντυπωσιακό του ύψος.