Θεσσαλονίκη: Αλλάζει ξανά από σήμερα το πρόγραμμα δρομολογίων του Μετρό – Οι ώρες λειτουργίας

Τροποποιείται από σήμερα (5/1) το πρόγραμμα δρομολογίων του Μετρό Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της σταδιακής εξέλιξης των δοκιμών στην επέκταση προς Καλαμαριά.

Σύμφωνα με τη Thema, οι ώρες λειτουργίας θα είναι οι εξής:

Δευτέρα έως Παρασκευή: 06.30 – 23.00

Σάββατο και Κυριακή: 08.00 – 23.00

Υπενθυμίζεται ότι τα εισιτήρια είναι επαναφορτιζόμενα. «Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος, μπορείτε να τα επαναφορτίζετε στα αυτόματα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων για τις επόμενες διαδρομές σας».