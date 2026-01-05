Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αίτημα στον Νικήτα Κακλαμάνη για σύγκληση της Βουλής μετά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα

Σύνοψη από το

  • Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, επικοινώνησε με τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, για να πληροφορηθεί αν υπάρχει προγραμματισμός για ενημέρωση της Βουλής. Το αίτημα αφορούσε στις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, μετά την στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ και τη σύλληψη του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο.
  • Ο κ. Κακλαμάνης την ενημέρωσε ότι δεν υπάρχει σχετικός προγραμματισμός, ούτε κυβερνητικό αίτημα ενημέρωσης της Βουλής για το θέμα.
  • Κατόπιν αυτού, η Ζωή Κωνσταντοπούλου υπέβαλε επίσημο αίτημα σύγκλησης της Βουλής προς τον κ. Κακλαμάνη, το οποίο θα αποσταλεί και εγγράφως.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αίτημα στον Νικήτα Κακλαμάνη για σύγκληση της Βουλής μετά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα

Με τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, επικοινώνησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου χθες το βράδυ, για να πληροφορηθεί αν υπάρχει προγραμματισμός ή αίτημα της κυβέρνησης για ενημέρωση της Βουλής για τις εξελίξεις των τελευταίων ωρών, μετά την στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του.

Σύμφωνα με δήλωση – ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ο Πρόεδρος της Βουλής την ενημέρωσε ότι δεν υπάρχει σχετικός προγραμματισμός, ούτε κυβερνητικό αίτημα ενημέρωσης της Βουλής και κατόπιν αυτού, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υπέβαλε επίσημο αίτημα σύγκλησης της Βουλής προς τον κ. Κακλαμάνη, το οποίο, όπως σημείωσε, θα αποσταλεί και εγγράφως.

11:07 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

