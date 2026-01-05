Γουστάβο Πέτρο: «Κύριε Τραμπ, σταματήστε να με συκοφαντείτε» – Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ ΗΠΑ – Κολομβίας

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο, απέρριψε χθες Κυριακή τις απειλές και τις κατηγορίες του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνεχίζει να τον κατηγορεί, χωρίς να έχει παρουσιάσει ποτέ κάποια απόδειξη γι’ αυτό, πως διακινεί ναρκωτικά.

«Το όνομά μου (…) δεν εμφανίζεται στους δικαστικούς φακέλους για τη διακίνηση ναρκωτικών. Σταματήστε να με συκοφαντείτε, κ. Τραμπ», αξίωσε ο κ. Πέτρο μέσω X.

No es si Maduro es bueno o malo, ni siquiera si es narcotraficante, en los archivos de la justicia colombiana después de medio siglo de lidiar con las mafias más grandes de la cocaína, no aparecen los nombres de Nicolás Maduro ni de Cilia Flores. Quienes han llegado a denunciar… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 5, 2026



Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε χθες σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος ότι η διεξαγωγή αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης στην Κολομβία, παρόμοιας με αυτή στη γειτονική Βενεζουέλα, θα του φαινόταν «καλή ιδέα» και κατηγόρησε για ακόμη μια φορά τον ομόλογό του, Γουστάβο, Πέτρο πως επιδίδεται σε διακίνηση ναρκωτικών προς τη χώρα του διαμηνύοντας πως «δεν θα το κάνει για πολύ ακόμη».

Ο σοσιαλδημοκράτης Κολομβιανός πρόεδρος επικρίνει έντονα την στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα που διέταξε η κυβέρνηση Τραμπ: κατηγόρησε τις ΗΠΑ πως διέπραξαν απαγωγή «χωρίς καμιά νομική βάση» του ομολόγου του της Βενεζουέλας, Μαδούρο.

Ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας αιχμαλωτίστηκε από αμερικανικές ειδικές δυνάμεις στο Καράκας έπειτα από σειρά βομβαρδισμών.

Αφού είπε απευθυνόμενος προχθές στον κ. Πέτρο πως καλά θα έκανε να «προσέχει τα δικά του οπίσθια», ο κ. Τραμπ χαρακτήρισε χθες τον κολομβιανό ομόλογό του «άρρωστο», ο οποίος αρέσκεται να «παίρνει κοκαΐνη» και να την «πουλάει στις ΗΠΑ».

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κολομβίας χαρακτήρισε τις απειλές του Αμερικανού προέδρου «απαράδεκτη ανάμιξη» στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας και απαίτησε «σεβασμό».

Αφότου άρχισε η δεύτερη θητεία του κ. Τραμπ τον Ιανουάριο του 2025 οι δυο ηγέτες έχουν εξαπολύσει επανειλημμένα φραστικά πυρά ο ένας εναντίον του άλλου – για την πολιτική όσον αφορά τη μετανάστευση, για τους τελωνειακούς δασμούς, για τη διακίνηση ναρκωτικών.

Η σχέση των δυο χωρών, ιστορικά εταίρων-κλειδιών σε στρατιωτικό και οικονομικό επίπεδο στην περιοχή, βρίσκεται πλέον σήμερα στο ναδίρ της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ