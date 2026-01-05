Eurovision 2026: Καπουτζίδης και Μαγγίρα μαζί και το τρίτο πρόσωπο-έκπληξη

Σε οριστική συμφωνία με την ΕΡΤ για το project Eurovision ήρθε η Μπέττυ Μαγγίρα και έκανε χθες το βράδυ την πρώτη της εμφάνιση σήμερα στον αέρα της δημόσιας τηλεόρασης.

Με στόχο να δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στην ανακοίνωση των φιναλίστ, η ΕΡΤ αποφάσισε να αξιοποιήσει την Μπ. Μαγγίρα για την παρουσίαση της εκπομπής «Sing for Greece», στην οποία  μας συστήσει τους 28 φιναλίστ.

Τι άλλο περιλαμβάνει η συμφωνία της ΕΡΤ με την παρουσιάστρια;

Η Μπ. Μαγγίρα θα παρουσιάσει τους δύο ημιτελικούς αλλά και τον εθνικό τελικό της Eurovision στις αρχές Φεβρουαρίου μαζί με τον Γιώργο Καπουτζίδη, σύμφωνα με την Reallife.

Παρά τις σκέψεις να αναλάβουν διαδοχικά την παρουσίαση, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η Μπ. Μαγγίρα και ο Γ. Καπουτζίδης θα συμπαρουσιάσουν και τα τρία σόου μέχρι την ανάδειξη του νικητή που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, θα υπάρξει και τρίτο πρόσωπο-έκπληξη που θα ανέβει στη σκηνή αναλαμβάνοντας ειδικό ρόλο.

