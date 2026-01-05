Πάτρα: Στον εισαγγελέα σήμερα οι ιδιοκτήτες του κλαμπ όπου έγινε η φονική συμπλοκή – Αναζητούνται οι 7 δράστες

  • Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι ιδιοκτήτες του κέντρου διασκέδασης στην Πάτρα, όπου ξυλοκοπήθηκε άγρια ο 30χρονος, κατηγορούμενοι για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη και παρεμπόδιση δικαιοσύνης.
  • Οι συλλήψεις των ιδιοκτητών έγιναν καθώς έχει καταστραφεί το οπτικό υλικό από τις κάμερες εντός του καταστήματος, το οποίο ήταν χρήσιμο για τις Αρχές.
  • Επτά είναι συνολικά οι δράστες του αιματηρού επεισοδίου, εκ των οποίων οι τρεις έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται από τις Αρχές για ανθρωποκτονία και επικίνδυνη σωματική βλάβη.
Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι ιδιοκτήτες του κέντρου διασκέδασης στην Πάτρα, όπου ξυλοκοπήθηκε άγρια ο 30χρονος, τα ξημερώματα της Κυριακής (04/01), και αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news οι συλλήψεις έγιναν καθώς όπως προκύπτει έχει καταστραφεί το οπτικό υλικό από τις κάμερες εντός του καταστήματος, το οποίο ήταν χρήσιμο για τις Αρχές, προκειμένου να ερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό.

Οι δύο συλληφθέντες, 40 και 56 ετών, κατηγορούνται για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη και για παρεμπόδιση δικαιοσύνης κατά συναυτουργία. Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη κατηγορία φέρεται, οι δύο που έχουν συλληφθεί να ανέφεραν στην Αστυνομία πως οι κάμερες δε βρίσκονταν στο κατάστημα αφού τις είχαν παραδώσει στον ιδιοκτήτη της εταιρίας security.

Επτά οι δράστες

Στο μεταξύ όπως έχει γίνει γνωστό επτά είναι συνολικά οι δράστες του αιματηρού επεισοδίου, εκ των οποίων οι τρεις έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.

Πρόκειται για έναν 35χρονο, τον αδελφό του 38 ετών και έναν ακόμη 29χρονο. Ωστόσο, σύμφωνα με τις καταθέσεις μελών της παρέας του θύματος, στο επεισόδιο συμμετείχαν 4 ακόμη άγνωστοι σε αυτούς δράστες.

Και οι επτά κατηγορούνται για ανθρωποκτονία και επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή.

