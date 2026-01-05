Βενεζουέλα: Ενώπιον δικαστή σήμερα ο Μαδούρο με φόντο τις απειλές Τραμπ για την Κολομβία – Ανεβαίνουν οι τόνοι στη Λατινική Αμερική

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, πρόκειται να εμφανιστεί σε αμερικανικό δικαστήριο σήμερα Δευτέρα, μετά τη σύλληψή του το Σαββατοκύριακο από τις αμερικανικές δυνάμεις στο Καράκας, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας εισβολής, εάν οι ΗΠΑ δεν πετύχουν το σκοπό τους με τον προσωρινό ηγέτη της χώρας, την Τσέλσι Ροντρίγκες.

Ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή σε δημοσιογράφους ότι θα μπορούσε να διατάξει νέα επίθεση εάν η Βενεζουέλα δεν συνεργαστεί με τις αμερικανικές προσπάθειες για άνοιγμα της πετρελαϊκής της βιομηχανίας και για τον τερματισμό της διακίνησης ναρκωτικών.

Νέες απειλές

Παράλληλα, απείλησε με στρατιωτική δράση στην Κολομβία και στο Μεξικό, ενώ σημείωσε ότι το κομμουνιστικό καθεστώς της Κούβας «μοιάζει να είναι έτοιμο να πέσει» από μόνο του.

Αναφερόμενος συγκεκριμένα στην Κολομβία, ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «είναι επίσης πολύ άρρωστη, διοικούμενη από έναν άρρωστο άνθρωπο, που του αρέσει να παράγει κοκαΐνη και να την πουλάει στις ΗΠΑ, και δεν θα το κάνει για πολύ ακόμα».

Στην ερώτηση αν οι ΗΠΑ σκοπεύουν να προχωρήσουν σε επιχείρηση εναντίον της χώρας, ο Τραμπ απάντησε λακωνικά: «Μου ακούγεται καλή ιδέα».

Οι ΗΠΑ και η Κολομβία βρίσκονται σε ένταση εδώ και μήνες, εν μέσω της στρατιωτικής ενίσχυσης των ΗΠΑ στην Καραϊβική, ενώ ο πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο είναι ένας από τους σκληρότερους διεθνείς επικριτές του Τραμπ.

Ο Κολομβιανός ηγέτης έχει δηλώσει ότι η κυβέρνησή του έχει κατασχέσει κοκαΐνη σε πρωτοφανή ποσοστά και τον περασμένο μήνα προσκάλεσε τον Τραμπ να επισκεφθεί τη χώρα -τον μεγαλύτερο παραγωγό κοκαΐνης στον κόσμο– για να δει τις προσπάθειες της κυβέρνησης να καταστρέψει τα εργαστήρια παραγωγής ναρκωτικών, σημειώνει ο Guardian.

Ενώπιον δικαστή ο Μαδούρο

Οι δηλώσεις του Τραμπ έγιναν την παραμονή της προγραμματισμένης εμφάνισης του Μαδούρο τη Δευτέρα ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστή στη Νέα Υόρκη. Ο Μαδούρο συνελήφθη κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης το Σάββατο στο Καράκας, μια επιχείρηση που προκάλεσε διεθνή ανησυχία και βύθισε τη Βενεζουέλα σε καθεστώς αβεβαιότητας.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ παρουσίασαν τη σύλληψη του Μαδούρο ως ενέργεια επιβολής του νόμου, με στόχο να λογοδοτήσει για τις ποινικές κατηγορίες που είχαν απαγγελθεί σε βάρος του το 2020 και τον κατηγορούν για συνωμοσία «ναρκοτρομοκρατίας».

Ωστόσο, ο ίδιος ο Τραμπ ανέφερε ότι υπήρχαν και άλλοι παράγοντες πίσω από την επιχείρηση, λέγοντας ότι η επιδρομή προκλήθηκε εν μέρει από την αυξημένη ροή μεταναστών από τη Βενεζουέλα προς τις ΗΠΑ, καθώς και από την απόφαση της χώρας, πριν από δεκαετίες, να εθνικοποιήσει αμερικανικά πετρελαϊκά συμφέροντα.

Ο 63χρονος Μαδούρο αντιμετωπίζει κατηγορίες που τον θέλουν να έχει προσφέρει υποστήριξη σε μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών, όπως η συμμορία Tren de Aragua.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι καθοδηγούσε διαδρομές διακίνησης κοκαΐνης, χρησιμοποιούσε τον στρατό για την προστασία φορτίων, παρείχε καταφύγιο σε βίαιες εγκληματικές ομάδες και αξιοποιούσε προεδρικές εγκαταστάσεις για τη μεταφορά ναρκωτικών.

Οι κατηγορίες, που είχαν αρχικά κατατεθεί το 2020, επικαιροποιήθηκαν το Σάββατο ώστε να περιλαμβάνουν και τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες, η οποία κατηγορείται ότι έδωσε εντολές για απαγωγές και δολοφονίες, σημειώνει το Reuters.

Ο Μαδούρο έχει αρνηθεί κάθε κατηγορία και εκτιμάται ότι ενδέχεται να χρειαστούν αρκετοί μήνες μέχρι να οδηγηθεί τελικά σε δίκη.

Ο Τραμπ, μιλώντας εν πτήσει με το Air Force One κατά την επιστροφή του την Κυριακή στην Ουάσινγκτον από τη Φλόριντα, δήλωσε: «Παίρνουμε πίσω ό,τι έκλεψαν. Εμείς είμαστε επικεφαλής».

Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι οι πετρελαϊκές εταιρείες θα επιστρέψουν στη Βενεζουέλα και θα ανοικοδομήσουν την πετρελαϊκή βιομηχανία της χώρας. «Θα επενδύσουν δισεκατομμύρια δολάρια και θα βγάλουν το πετρέλαιο από το έδαφος», είπε.

Οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν τον Μαδούρο «παράνομο δικτάτορα» από τότε που ανακήρυξε τη νίκη του στις εκλογές του 2018, οι οποίες στιγματίστηκαν από καταγγελίες για εκτεταμένες παρατυπίες.

Η επόμενη μέρα

Ωστόσο, ο Τραμπ έχει απορρίψει το ενδεχόμενο να αναλάβει την εξουσία η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης και βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, λέγοντας ότι δεν διαθέτει επαρκή υποστήριξη.

Η Ματσάδο αποκλείστηκε από τις εκλογές του 2024, ωστόσο έχει δηλώσει ότι ο σύμμαχός της, Εντμούντο Γκονσάλες, έχει εντολή να αναλάβει την προεδρία, με ορισμένους διεθνείς παρατηρητές να υποστηρίζουν ότι κέρδισε συντριπτικά την αναμέτρηση με τον Μαδούρο.

Παρότι ο Μαδούρο διαθέτει ελάχιστους συμμάχους στη διεθνή σκηνή, πολλές χώρες έχουν θέσει υπό αμφισβήτηση τη νομιμότητα της σύλληψης ενός εν ενεργεία αρχηγού κράτους και κάλεσαν τις Ηνωμένες Πολιτείες να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ επρόκειτο να συνεδριάσει τη Δευτέρα για να συζητήσει την αμερικανική επίθεση, την οποία ο γενικός γραμματέας, Αντόνιο Γκουτέρες, χαρακτήρισε «επικίνδυνο προηγούμενο».

Ρούμπιο: Προσπαθεί να μετριάσει τις ανησυχίες

Η επιχείρηση έχει προκαλέσει αντιδράσεις και στην Ουάσινγκτον, όπου Δημοκρατικοί της αντιπολίτευσης δηλώνουν ότι παραπλανήθηκαν από την κυβέρνηση σχετικά με την πολιτική της έναντι της Βενεζουέλας. Ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, επρόκειτο να ενημερώσει ανώτατους αξιωματούχος στο Καπιτώλιο αργότερα τη Δευτέρα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ρούμπιο επιχείρησε την Κυριακή να μετριάσει τις ανησυχίες ότι η επιθετική ενέργεια για την αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα θα οδηγήσει τις ΗΠΑ σε μια ακόμη παρατεταμένη ξένη επέμβαση ή σε μια αποτυχημένη προσπάθεια οικοδόμησης κράτους, μεταδίδει το Associated Prees.

Μιλώντας στο CBS και στην εκπομπή «Face the Nation», ανέφερε ότι οι ΗΠΑ δεν θα κυβερνούν τη Βενεζουέλα στην καθημερινότητά της, πέρα από την επιβολή της ήδη υπάρχουσας «πετρελαϊκής καραντίνας» στη χώρα.

Οι δηλώσεις του ήρθαν σε αντίθεση με τους ευρείς, αλλά ασαφείς ισχυρισμούς του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα «διοικούν» τουλάχιστον προσωρινά το πετρελαιοπαραγωγό κράτος. «Θα την διοικήσουμε, θα τη φτιάξουμε», είπε από το Air Force One.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Ρούμπιο είχε δώσει μια πιο σύνθετη εικόνα, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να επιβάλλουν την «πετρελαϊκή καραντίνα» που ίσχυε ήδη για δεξαμενόπλοια υπό κυρώσεις πριν από την απομάκρυνση του Μαδούρο από την εξουσία νωρίς το Σάββατο και ότι θα χρησιμοποιήσουν αυτόν τον μοχλό πίεσης για αλλαγές στην πολιτική σκηνή της Βενεζουέλας.

«Και αυτός είναι ο έλεγχος στον οποίο αναφέρεται ο πρόεδρος [Τραμπ] όταν το λέει αυτό», δήλωσε ο Ρούμπιο. «Συνεχίζουμε με αυτή την καραντίνα και περιμένουμε να δούμε αλλαγές, όχι μόνο στον τρόπο που λειτουργεί η πετρελαϊκή βιομηχανία προς όφελος του λαού, αλλά και ώστε να σταματήσει η διακίνηση ναρκωτικών».

Άλλαξε τόνο η Ροντρίγκες

Παρά ταύτα, ο Τραμπ επανέλαβε το βράδυ της Κυριακής ότι «εμείς είμαστε επικεφαλής», ενώ η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, κάλεσε τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο «να συνεργαστεί» μαζί της, υιοθετώντας έναν πιο συμφιλιωτικό τόνο.

Το Σάββατο το βράδυ, μετά την αμερικανική επιχείρηση, η Ροντρίγκες χαρακτήρισε τον Μαδούρο «τον μόνο πρόεδρο της χώρας» και κάλεσε τις ΗΠΑ να τον απελευθερώσουν, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες «θηριωδία» και δηλώνοντας ότι «η ιστορία και η δικαιοσύνη θα κάνουν τους εξτρεμιστές που προώθησαν αυτή την ένοπλη επίθεση να πληρώσουν».

Τώρα, η Ροντρίγκες δήλωσε ότι επιδιώκει «σχέσεις σεβασμού» με τις ΗΠΑ, σηματοδοτώντας μεταστροφή από την προηγούμενη σκληρή ρητορική της.

Σε διαδικτυακή ανάρτησή της έγραψε: «Προσκαλούμε την κυβέρνηση των ΗΠΑ να συνεργαστεί μαζί μας σε μια ατζέντα συνεργασίας προσανατολισμένης προς την κοινή ανάπτυξη, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, ώστε να ενισχυθεί η διαρκής κοινοτική συνύπαρξη».