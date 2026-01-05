Άδωνις Γεωργιάδης: «Η αυτοδυναμία παραμένει ένας απολύτως εφικτός στόχος»

Ως προνομιακό συνομιλητή των αγροτών βλέπει τη Νέα Δημοκρατία ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, παρά τις κινητοποιήσεις των επαγγελματιών του πρωτογενούς τομέα μέσα στις γιορτές. Στη συνέντευξή του στη Realnews τονίζει ότι η κυβερνητική παράταξη βρίσκεται δημοσκοπικά «πέριξ της ζώνης του 30%» και χαρακτηρίζει ως «απόλυτα εφικτό στόχο» την αυτοδυναμία.

Στον ΣΠΥΡΟ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟ – ΠΗΓΗ: Realnews

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις διανύουν πλέον την τέταρτη εβδομάδα τους. Πού απέτυχε η κυβερνητική προσέγγιση με τους αγρότες; Κατά τη γνώμη σας, τι μπορεί να εξηγήσει την αδιαλλαξία των αγροτών; Σας προβληματίζει ότι μέχρι πρότινος η Νέα Δημοκρατία ήταν προνομιακός συνομιλητής του αγροτικού κόσμου;

H αρχική αντίδραση των αγροτών είχε μεγάλη δικαιολογητική βάση, καθώς η υλοποίηση της μεταρρύθμισης της μεταφοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και τα προβλήματα που είχαν προκύψει από την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είχαν οδηγήσει σε καθυστέρηση των πληρωμών τους. Αυτό προκάλεσε μια γενικευμένη δυσαρέσκεια στον αγροτικό κόσμο. Ηταν η σπίθα που άναψε τη φλόγα. Στη συνέχεια, η κυβέρνηση προχώρησε πολύ γρήγορα. Και πληρωμές έγιναν και τα περισσότερα θεσμικά αιτήματά τους έγιναν δεκτά. Η σημερινή αδιαλλαξία τους είναι παντελώς ακατανόητη, καθώς τα περισσότερα από τα αιτήματα που θέτουν ανήκουν στη σφαίρα του παραλόγου, όπως η κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας ή ο διπλασιασμός της αγροτικής σύνταξης. Είναι πάρα πολύ απλό, δεν μπορούν να γίνουν, ασχέτως πρωθυπουργού και ασχέτως κυβέρνησης. Ακόμα και το βασικό αίτημά τους για την παύση της μεταρρύθμισης της μεταφοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ προσκρούει στην απόφαση των Ευρωπαίων. Εάν αντιστραφεί η μεταρρύθμιση, πολύ απλά κόβονται οι αγροτικές επιδοτήσεις, άρα, ούτε αυτό μπορεί να γίνει. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία παραμένει προνομιακός συνομιλητής του αγροτικού κόσμου. Τα μπλόκα δεν είναι παρά ένα πολύ μικρό κλάσμα του συνολικού αγροτικού πληθυσμού της χώρας. Δεν απηχούν την πλειονότητα των αγροτών. Απηχούν κάποιες ομάδες αγροτών, οι οποίοι προφανώς ονειρεύονταν κάποια πτώση της κυβέρνησης. Δεν ξέρω από ποια πλευρά το βλέπει ο καθένας. Πάντως, πλέον, έχει ξεφύγει από τα αμιγώς αγροτικά αιτήματα.

Παρά το μπαράζ των θετικών οικονομικών μέτρων, η Ν.Δ. φαίνεται πως βρίσκεται ακόμη μακριά από τον πήχυ της αυτοδυναμίας. Μήπως τελικά η στρατηγική της κάλπης συμβαδίζει και με την αναγκαιότητα μιας στρατηγικής συνεργασιών; Θεωρείτε πως υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις με τις οποίες το κυβερνών κόμμα θα μπορούσε να συμπράξει και εάν ναι, ποιες είναι αυτές;

Διαφωνώ απολύτως μαζί σας. Η Νέα Δημοκρατία είναι στις δημοσκοπήσεις πέριξ της ζώνης του 30%, σχεδόν ενάμιση χρόνο πριν από τις εθνικές εκλογές. Δεν βλέπω γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε το 37%, όταν έχουμε σχεδόν 30% σήμερα. Το 37% έως 38% στην κάλπη είναι απολύτως εφικτός στόχος. Αρα, η αυτοδυναμία παραμένει ένας απολύτως εφικτός στόχος. Δεν υπάρχουν δυνάμεις αυτή τη στιγμή που μπορούμε να συνεργαστούμε. Δεν βλέπω καμία τέτοια δύναμη στη Βουλή, ακόμα και το ΠΑΣΟΚ έχει ακολουθήσει μία πολύ αριστερίστικη στροφή.

Προ ημερών σε μια ανάρτησή σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είπατε μεταξύ άλλων ότι «το ΕΣΥ είναι στην καλύτερη κατάσταση που ήταν ποτέ». Μήπως υπερβάλλετε; Ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητές σας για το 2026;

Το ΕΣΥ είναι στην καλύτερή του κατάσταση από ποτέ. Δεν υπερβάλλω καθόλου, το δείχνουν άλλωστε όλοι οι δείκτες. Από τον μέσο χρόνο αναμονής στα επείγοντα, τον αριθμό των τακτικών χειρουργείων, τον μέσο χρόνο αναμονής για τακτικά ψυχρά χειρουργεία, τον αριθμό των διενεργηθεισών εξετάσεων στα τμήματα επειγόντων περιστατικών, τον συνολικό αριθμό νοσηλειών, τον αριθμό υπηρετούντων γιατρών, τον αριθμό υπηρετούντος λοιπού προσωπικού, τις κενές θέσεις στα περιφερειακά νοσοκομεία, την αύξηση του προϋπολογισμού, τη φαρμακευτική δαπάνη… Οποιον δείκτη και να δείτε, θα διαπιστώσετε ότι ποτέ δεν ήμασταν καλύτερα από το 2025. Και το 2026 θα πάμε ακόμα καλύτερα. Η βασική μας προτεραιότητα το 2026 είναι να απορροφήσουμε όλους τους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης -δεν πρέπει να χάσουμε ούτε ένα ευρώ- να ολοκληρώσουμε τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις, τις ψηφιακές και τις κτιριολογικές αναβαθμίσεις που προβλέπει το πρόγραμμα και να συμπληρώσουμε τα κενά, κυρίως στο νοσηλευτικό προσωπικό.

Ανησυχείτε ότι τα υπό δημιουργία κόμματα από τον Αλέξη Τσίπρα και πιθανώς από τη Μαρία Καρυστιανού και τον Αντώνη Σαμαρά μπορούν να αμφισβητήσουν την πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας; Ποιος τελικά θεωρείτε ότι είναι ο βασικός αντίπαλος της Ν.Δ. στις επόμενες εκλογές;

Πάντα πίστευα ότι στην πολιτική δεν πρέπει να κοιτάς ποτέ τι κάνουν οι άλλοι. Πρέπει να κοιτάς τον εαυτό σου. Η κυβέρνηση έχει εκλεγεί από τον ελληνικό λαό για να κάνει τη ζωή του καλύτερη. Θα έχουμε να ανησυχούμε πολύ για τις επόμενες εθνικές εκλογές αν αποτύχουμε σε αυτόν τον στόχο. Εάν κάνουμε τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη, δεν έχουμε να ανησυχούμε για τίποτα. Πρέπει να ανταποκριθούμε στην εμπιστοσύνη που μας έδειξαν οι συμπολίτες μας. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Από εκεί και πέρα, όλοι οι υπόλοιποι που έχουν φιλοδοξίες θα κάνουν ό,τι νομίζουν και στο τέλος, το μεγάλο αφεντικό -που είναι ο ελληνικός λαός- θα μας κρίνει.

Τι απαντάτε στη σκληρή κριτική που ασκούν πλέον οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς, για την κατάσταση των δημοκρατικών θεσμών και για τα εθνικά μας θέματα;

Λόγω αρχής δεν απαντώ ποτέ στους πρώην πρωθυπουργούς και πρώην προέδρους της Νέας Δημοκρατίας. Θα ήταν δείγμα μεγάλης αλαζονείας εκ μέρους μου να κάνω υποδείξεις σε έναν Κώστα Καραμανλή και σε έναν Αντώνη Σαμαρά και δεν θα το κάνω. Τώρα, αν ρωτάτε εσείς την άποψή μου ως προς την κατάσταση των δημοκρατικών θεσμών στην Ελλάδα σήμερα και ως προς τα εθνικά μας θέματα, θα σας πω δύο πράγματα. Ως προς το επίπεδο της Δημοκρατίας υπάρχει ένας διεθνής οργανισμός που σε βαθμολογεί. Η Ελλάδα σήμερα είναι υψηλότερα από ποτέ. Ως προς τα εθνικά μας θέματα η εξωτερική μας πολιτική -οι βάσεις της οποίας τέθηκαν επί πρωθυπουργίας Αντώνη Σαμαρά που χτίστηκε η τριμερής συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ και προστέθηκε και η Αίγυπτος, πολιτική που συνέχισε ο Αλέξης Τσίπρας και συνεχίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκηςκαι λόγω της στρατηγικής συμμαχίας μας με τις ΗΠΑ, που αναβαθμίστηκε τα τελευταία έξι χρόνια, μετά την υπογραφή της συμφωνίας με τον Μάικ Πομπέο στην πρώτη θητεία του Προέδρου Τραμπ, έχει αναδείξει εξαιρετικά τη γεωπολιτική θέση της χώρας. Το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο έχει ακυρωθεί στην πράξη, η Κύπρος αναγνώρισε την ΑΟΖ της, ακόμα και με τον Λίβανο, και οι ΗΠΑ επέλεξαν εμάς ως τον πιο αξιόπιστο σύμμαχο για να τροφοδοτήσουν με αμερικανικό φυσικό αέριο όλες τις χώρες του Κάθετου Διαδρόμου. Η εξωτερική πολιτική δεν είναι ζήτημα δηλώσεων, είναι ζήτημα πρακτικό. Στο πεδίο πάμε πολύ καλά. Είναι πάντως υποκριτικό όσοι από την Αριστερά σιώπησαν, όταν κατασκευάστηκε η σκευωρία «Novartis», τώρα να το παίζουν τιμητές των θεσμών και της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης. Αυτό πάει πολύ. Για τους θεσμούς μπορούν να μιλούν μόνον όσοι τότε αντιστάθηκαν στην προσπάθεια ανατροπής του πολιτεύματος.