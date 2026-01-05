NBA: Σαρωτικοί Μπακς στο Σακραμέντο με ηγέτη τον Αντετοκούνμπο – Πέτυχε το 12ο double-double του

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο σε ακόμα μία εμφάνιση υψηλού επιπέδου, οι Μιλγουόκι Μπακς άνοιξαν ιδανικά την περιοδεία τους στη Δύση, επικρατώντας με 115-98 των Σακραμέντο Κινγκς εκτός έδρας.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ήταν ο κορυφαίος του αγώνα με 37 πόντους σε μόλις 32 λεπτά, σουτάροντας 13/17 εντός πεδιάς και 11/13 βολές, καταγράφοντας για 12η φορά τη φετινή σεζόν περισσότερους πόντους από λεπτά συμμετοχής. Παράλληλα, πρόσθεσε 11 ριμπάουντ, φτάνοντας στο 12ο double-double του στη χρονιά.

Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, ο οποίος ολοκλήρωσε το ματς με 25 πόντους και 10 ασίστ, επίσης με double-double, βάζοντας το καθοριστικό λιθαράκι στο κρίσιμο σημείο της τέταρτης περιόδου, όταν οι γηπεδούχοι επιχείρησαν την αντεπίθεσή τους.

Οι Μπακς είχαν από νωρίς τον έλεγχο (62-44 στο ημίχρονο), είδαν το Σακραμέντο να πλησιάζει στο 85-81, όμως απάντησαν άμεσα και καθάρισαν το παιχνίδι, στηριζόμενοι στα τρίποντα.

Για το Μιλγουόκι, ο Μάιλς Τέρνερ σημείωσε 15 πόντους, ο Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ 13 (όλοι σχεδόν από τέσσερα τρίποντα), ο Ράιαν Ρόλινς 12, ενώ ο Μπόμπι Πόρτις είχε 9 πόντους και 11 ριμπάουντ. Οι Μπακς έφτασαν έτσι στην 4η νίκη τους στα τελευταία 5 παιχνίδια.

Για τους Κινγκς, ο Ράσελ Γουέστμπρουκ ξεχώρισε με 21 πόντους, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 κλεψίματα και 3 κοψίματα, ενώ Ζακ ΛαΒίν (20 π.), Ντένις Σρέντερ (13 π.) και ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν (11 π.) ακολούθησαν. Το Σακραμέντο γνώρισε την 5η διαδοχική ήττα του, μένοντας για 6η φορά φέτος κάτω από τους 100 πόντους.

Στο Φοίνιξ, οι Σανς λύγισαν τους Θάντερ με 108-105, με τον Ντέβιν Μπούκερ να ευστοχεί στο νικητήριο τρίποντο 0,7’’ πριν το τέλος, ενώ ο Τζόρνταν Γκούντγουιν είχε βραδιά καριέρας με 26 πόντους και 8 τρίποντα. Για την Οκλαχόμα Σίτι, ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ σημείωσε 25 πόντους.

Στο Κλίβελαντ, οι Πίστονς επικράτησαν των Καβαλίερς με 114-110, με τον Κέιντ Κάνινγχαμ να τελειώνει το ματς με 27 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ ο Ντόνοβαν Μίτσελ πέτυχε 30 πόντους για τους γηπεδούχους.

Στο Λος Άντζελες, οι Λέικερς ανέτρεψαν διαφορά 16 πόντων και νίκησαν τους Γκρίζλις με 120-114, με τον Λούκα Ντόντσιτς να «φλερτάρει» με triple-double (36 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 8 ασίστ) και τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να προσθέτει 26 πόντους και 10 ασίστ.

Αποτελέσματα αγώνων

Κλίβελαντ – Ντιτρόιτ 110-114

Ορλάντο – Ιντιάνα 135-127

Μπρούκλιν – Ντένβερ 127-115

Μαϊάμι – Νέα Ορλεάνη 125-106

Ουάσινγκτον – Μινεσότα 115-141

Φοίνιξ – Οκλαχόμα 108-105

Σακραμέντο – Μιλγουόκι 98-115

ΛΑ Λέικερς – Μέμφις 120-114

Βαθμολογίες

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Νέα Υόρκη 23-12 Βοστώνη 22-12 Τορόντο 21-15 Φιλαδέλφεια 19-14 Μπρούκλιν 11-22

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντιτρόιτ 26-9 Κλίβελαντ 20-17 Σικάγο 17-18 Μιλγουόκι 16-20 Ιντιάνα 6-30

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ορλάντο 20-16 Μαϊάμι 20-16 Ατλάντα 17-20 Σάρλοτ 12-23 Ουάσινγκτον 9-25

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Οκλαχόμα Σίτι 30-6 Ντένβερ 23-12 Μινεσότα 23-13 Πόρτλαντ 16-20 Γιούτα 12-22

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Λ.Α. Λέικερς 22-11 Φοίνιξ 21-14 Γκόλντεν Στέιτ 19-17 Λ.Α. Κλίπερς 12-22 Σακραμέντο 8-28

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Σαν Αντόνιο 25-10 Χιούστον 21-11 Μέμφις 15-20 Ντάλας 13-23 Νέα Ορλεάνη 8-29

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ