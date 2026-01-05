Επεισοδιακή καταδίωξη στο Κερατσίνι: Ανήλικος με κλεμμένη μηχανή έπεσε πάνω σε μοτοσικλέτα της ομάδας ΔΙΑΣ για να ξεφύγει

Στη σύλληψη ενός 14χρονου αναβάτη κλεμμένης μοτοσικλέτας προχώρησαν το βράδυ της Κυριακής (4/1), αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έπειτα από καταδίωξη στο Κερατσίνι.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη διασταύρωση της Λεωφόρου Δημοκρατίας με τη Λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως, όπου οι Αρχές εντόπισαν μια μηχανή με δύο αναβάτες και χωρίς πινακίδα.

Ο 15χρονος οδηγός παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και σε σήμα των αστυνομικών να σταματήσει, ανέπτυξε ταχύτητα και ακολούθησε καταδίωξη στους δρόμους του Κερατσινίου.

Στο ύψος της οδού Μαδυτού οι δύο αναβάτες της μηχανής εγκλωβίστηκαν λόγω σταθμευμένων οχημάτων, με τον συνεπιβάτη να κατεβαίνει και να διαφεύγει τρέχοντας. Ο οδηγός, προκειμένου να απεγκλωβιστεί, επιχείρησε να κάνει οπισθοπορεία χτυπώντας την υπηρεσιακή μοτοσικλέτα, προκαλώντας της φθορές.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 15χρονο οδηγό της μηχανής η οποία είχε κλαπεί από τις αρχές Δεκεμβρίου.