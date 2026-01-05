Εύα Σλος: Πέθανε σε ηλικία 96 ετών η ετεροθαλής αδελφή της Άννας Φρανκ και επιζήσασα του Ολοκαυτώματος

Σύνοψη από το

  • Η Εύα Σλος, ετεροθαλής αδελφή της Άννας Φρανκ και επιζήσασα του Ολοκαυτώματος, απεβίωσε προχθές Σάββατο στο Λονδίνο σε ηλικία 96 ετών.
  • Η Εύα Σλος εργάστηκε ακούραστα για να μεταλαμπαδευτεί η μνήμη της στους νέους και ήταν συνιδρύτρια και επίτιμη πρόεδρος του Anne Frank Trust. Ο βασιλιάς Κάρολος εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη, τιμώντας το έργο της για την εκπαίδευση σχετικά με το Ολοκαύτωμα.
  • Γεννημένη Εύα Γκέιρινγκερ στη Βιέννη, γνώρισε την Άννα Φρανκ στο Άμστερνταμ ζώντας στην ίδια γειτονιά. Συνελήφθη την ημέρα των 15ων γενεθλίων της και οδηγήθηκε στο Άουσβιτς, ενώ αργότερα έγινε θετή αδελφή της Άννας Φρανκ.
Φωτογραφία: Reuters

Η Εύα Σλος, ετεροθαλής αδελφή της Άννας Φρανκ, επιζήσασα του Ολοκαυτώματος, που εργάστηκε ακούραστα για να μεταλαμπαδευτεί η μνήμη της στους νέους, απεβίωσε προχθές Σάββατο στο Λονδίνο σε ηλικία 96 ετών, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο θάνατός της επιβεβαιώθηκε το Σάββατο με αφιέρωμα στην εφημερίδα Jewish News, όπου η οικογένειά της εξέφρασε τη «μεγάλη μας θλίψη» για την απώλεια «της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς και προγιαγιάς».


Η Εύα Σλος ήταν συνιδρύτρια και επίτιμη πρόεδρος του Anne Frank Trust, του οργανισμού που φέρει το όνομα της Άννας Φρανκ και του οποίου προστάτιδα είναι η βασίλισσα Καμίλα.


Σε δήλωσή του, ο βασιλιάς Κάρολος ανέφερε: «Η σύζυγός μου και εγώ είμαστε βαθιά λυπημένοι που πληροφορηθήκαμε τον θάνατο της Εύα Σλος. Οι φρικαλεότητες που υπέστη ως νέα γυναίκα είναι αδύνατο να γίνουν κατανοητές και, ωστόσο, αφιέρωσε το υπόλοιπο της ζωής της στο να ξεπεράσει το μίσος και τις προκαταλήψεις, προωθώντας την καλοσύνη, το θάρρος, την κατανόηση και την ανθεκτικότητα μέσα από το ακούραστο έργο της για το Anne Frank Trust UK και για την εκπαίδευση σχετικά με το Ολοκαύτωμα σε ολόκληρο τον κόσμο».


Η Εύα Σλος γεννήθηκε και μεγάλωσε με το όνομα Εύα Γκέιρινγκερ στη Βιέννη, μαζί με τους γονείς της και τον αδελφό της. Αργότερα έζησε στην πλατεία Merwedeplein στο Άμστερνταμ, όπου γνώρισε την Άννα Φρανκ, καθώς οι δύο έφηβες ζούσαν στην ίδια γειτονιά.


Καθώς η κατάσταση στην Ολλανδία επιδεινωνόταν, η Σλος και η οικογένειά της μετακινούνταν από σπίτι σε σπίτι επί δύο χρόνια, προσπαθώντας να αποφύγουν τη σύλληψη. Τελικά προδόθηκαν από έναν υποστηρικτή των Ναζί, ο οποίος αρχικά τους φιλοξένησε και στη συνέχεια τους κατέδωσε.

Την ημέρα των 15ων γενεθλίων της συνελήφθησαν, υπέστησαν βίαιες ανακρίσεις και, τον Μάιο του 1944, εξαναγκάστηκαν να επιβιβαστούν σε τρένα με προορισμό το ναζιστικό στρατόπεδο θανάτου του Άουσβιτς.

Εκεί, η Εύα Σλος και η μητέρα της χωρίστηκαν από τον πατέρα της και τον αδελφό της.

Κατά τη διάρκεια του τριήμερου ταξιδιού προς το Άουσβιτς, ο αδελφός της, Χάιντς, της εκμυστηρεύτηκε ότι εκείνος και ο πατέρας τους, Έριχ, είχαν κρύψει 30 από τους πίνακές του κάτω από τις σανίδες του πατώματος στη σοφίτα. Η ιστορία των δύο αδελφών αποτέλεσε το θέμα έκθεσης που παρουσιάστηκε στο Εβραϊκό Μουσείο του Λονδίνου το 2017.

Μετά τον πόλεμο, η Εύα Σλος μετακόμισε στη Βρετανία και έζησε στο Λονδίνο για περισσότερα από 70 χρόνια.

Η επιζήσασα του Άουσβιτς παντρεύτηκε το 1952 τον Ζβι Σλος και απέκτησαν τρεις κόρες: την Τζάκι, την Καρολάιν και τη Σίλβια. Όταν η μητέρα της, Έλφριντε, παντρεύτηκε το 1953 τον πατέρα της Άννας Φρανκ, Ότο, η Εύα Σλος έγινε θετή αδελφή της Άννας Φρανκ.

Σε συνέντευξή της στον Guardian το 2017, η Σλος είχε πει: «Η Άννα ήταν πολύ πιο ώριμη και μεγαλωμένη από μένα. Φοιτούσε σε σχολείο Μοντεσσόρι και ήταν ένα ακαδημαϊκό έτος μπροστά από μένα. Εγώ πήγαινα σε ένα συνηθισμένο τοπικό σχολείο».

Το 2021, σε ηλικία 92 ετών, η Σλος απέκτησε εκ νέου την αυστριακή υπηκοότητα, τη χώρα όπου είχε γεννηθεί.

Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά της, η οικογένειά της ανέφερε: «Ελπίζουμε ότι η κληρονομιά της θα συνεχίσει να εμπνέει μέσα από τα βιβλία, τις ταινίες και τους εκπαιδευτικούς πόρους που αφήνει πίσω της. Είμαστε απίστευτα περήφανοι για όλα όσα πρέσβευε και πέτυχε η Εύα, αλλά αυτή τη στιγμή πενθούμε».

Ο διευθύνων σύμβουλος του Anne Frank Trust, Νταν Γκριν, περιέγραψε την Εύα Σλος ως «έναν φάρο ελπίδας και ανθεκτικότητας».

