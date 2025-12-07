Στις φλόγες τυλίχθηκε και δεύτερο αυτοκίνητο στο Φάληρο – Καρέ καρέ η στιγμή που το καμένο όχημα αρχίζει να κινείται επειδή λύθηκε το χειρόφρενο 

  • Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί στο Φάληρο, όπου ένα αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στη γέφυρα προς το στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης» χωρίς να έχει προηγηθεί σύγκρουση.
  • Ο οδηγός, ένας ηλικιωμένος άνδρας, πρόλαβε να βγει από το όχημα δευτερόλεπτα πριν ξεσπάσει η φωτιά, ενώ πυκνοί καπνοί κάλυψαν την περιοχή.
  • Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, το καμένο όχημα άρχισε να κινείται επειδή λύθηκε το χειρόφρενο, σταματώντας σε κράσπεδο, ενώ η κυκλοφορία διεκόπη προσωρινά.
Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί στην περιοχή του Φαλήρου, στη γέφυρα που οδηγεί προς το στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης». Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ένα αυτοκίνητο τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες, χωρίς να έχει προηγηθεί σύγκρουση ή τροχαίο με άλλο όχημα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, μέσα στο αυτοκίνητο επέβαινε ένα ζευγάρι. Ο οδηγός, ένας ηλικιωμένος άνδρας, φέρεται να πρόλαβε να βγει από το όχημα κυριολεκτικά δευτερόλεπτα πριν ξεσπάσει η φωτιά, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ΕΡΤ. Λίγο αργότερα ακούστηκε ένας δυνατός ήχος, ενώ πυκνοί καπνοί κάλυψαν την περιοχή, φτάνοντας έως το Φάληρο και τον Πειραιά.

Η τραγική ειρωνεία είναι ότι στο σημείο βρίσκονταν ήδη δυνάμεις της Πυροσβεστικής, λόγω προηγούμενου τροχαίου, και έτσι επενέβησαν άμεσα για την κατάσβεση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης το καμένο όχημα άρχισε να κινείται, πιθανότατα επειδή λύθηκε το χειρόφρενο, προκαλώντας νέα ανησυχία. Ευτυχώς, σταμάτησε λίγα μέτρα πιο κάτω, βρίσκοντας σε κράσπεδο.

Το αυτοκίνητο υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή, καθώς η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα στο μπροστινό μέρος και στη μηχανή, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πιθανή μηχανική βλάβη.

Η κυκλοφορία στο σημείο διεκόπη προσωρινά και στο ρεύμα προς Καραϊσκάκη, με την αστυνομία να προτρέπει τους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή. Οι πυροσβέστες συνεχίζουν τις εργασίες κατάσβεσης και απομάκρυνσης του οχήματος, ώστε ο δρόμος να ανοίξει ξανά το συντομότερο.

Ευτυχώς, οι επιβάτες του οχήματος είναι καλά στην υγεία τους, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

