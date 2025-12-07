Τροχαίο στο Παλαιό Φάληρο – Αυτοκίνητο κάηκε ολοσχερώς έπειτα από σύγκρουση με άλλο όχημα – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Τροχαίο στο Παλαιό Φάληρο – Αυτοκίνητο κάηκε ολοσχερώς έπειτα από σύγκρουση με άλλο όχημα – ΒΙΝΤΕΟ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Κυριακής στο Παλαιό Φάληρο, έπειτα από τη σύγκρουση των δύο οχημάτων, το ένα εκ των οποίων τυλίχθηκε στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερώς.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο οδηγός του ενός οχήματος μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο. Στο δεύτερο όχημα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επέβαιναν δύο κοπέλες που είναι επίσης καλά στην υγείας τους.

Σημειώνεται ότι η οδηγός του δεύτερου οχήματος φέρεται εισήλθε καταλάθος στο αντίθετο ρεύμα και να προκάλεσε το τροχαίο.

08:43 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

