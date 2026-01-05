Τσιάρας μετά την απόφαση στα Μάλγαρα: «Υπάρχουν όρια ανοχής – Δεν θα μείνουμε απαθείς θεατές»

«Υπάρχουν όρια ανοχής» είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας μιλώντας στο ERTNews, μία ημέρα μετά την πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα, όπου αποφασίστηκε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων ακόμη και με 48ωρο «μπλακ άουτ» στους δρόμους.

«Έχουμε και εμείς μηνύματα να στείλουμε καθώς είναι αδιανόητη η ταλαιπωρία του κόσμου» τόνισε ο κ. Τσιάρας και ανέφερε ότι «έχουν ξεπεραστεί όρια».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι «δεν θα παραμείνουμε απαθείς θεατές σε αυτή τη διαδικασία» και σε άλλο σημείο είπε ότι «αδικείται η προσπάθεια των αγροτών επιμένοντας σε μία στείρα θέση από τη στιγμή που η κυβέρνηση έχει κάνει βήματα».