ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ: Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την απώλεια του Κώστα Σημίτη

  • Το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ τίμησε τη μνήμη του Κώστα Σημίτη, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την απώλειά του. Σε ανακοίνωσή του, τον χαρακτήρισε “Πρωθυπουργό της ισχυρής Ελλάδας και των πραγματικών μεταρρυθμίσεων”.
  • Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι ο Κώστας Σημίτης ήταν “σταθερά προσηλωμένος στο όραμα μιας δίκαιης κοινωνίας χωρίς ανισότητες, μιας ισχυρής πατρίδας στον πυρήνα της Ευρώπης”. Είχε ως πυξίδα τις αρχές της υπευθυνότητας και της δυναμικής σύγκλισης με την ΕΕ.
  • Το έργο του Κώστα Σημίτη για εμβάθυνση της δημοκρατίας και ανεξάρτητες αρχές ελέγχου της εξουσίας είναι “επίκαιρο όσο ποτέ”, ειδικά “σήμερα που οι θεσμοί δέχονται πρωτοφανή επίθεση από την κυβέρνηση Μητσοτάκη”. Το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ τιμά την παρακαταθήκη του και συνεχίζει τη μάχη.
Enikos Newsroom

πολιτική

ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΠΑΣΟΚ

«Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την απώλεια του Κώστα Σημίτη, του Πρωθυπουργού της ισχυρής Ελλάδας και των πραγματικών μεταρρυθμίσεων» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

«Ο Κώστας Σημίτης ήταν σταθερά προσηλωμένος στο όραμα μιας δίκαιης κοινωνίας χωρίς ανισότητες, μιας ισχυρής πατρίδας στον πυρήνα της Ευρώπης. Με πυξίδα τις αρχές της υπευθυνότητας στη λήψη των αποφάσεων και της δυναμικής σύγκλισης με τις χώρες της ΕΕ. Τόλμησε συγκρούσεις για να σπάσουν οι παθογένειες. Σήμερα που οι θεσμοί δέχονται πρωτοφανή επίθεση από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, το έργο του Κώστα Σημίτη για εμβάθυνση της δημοκρατίας, για ανεξάρτητες αρχές ελέγχου της εξουσίας και πραγματική λογοδοσία είναι επίκαιρο όσο ποτέ. Τιμάμε την παρακαταθήκη του, εμπνεόμαστε από το έργο του και συνεχίζουμε τη μάχη απέναντι στη συντήρηση και τον διχασμό» αναφέρει η ανακοίνωση.

