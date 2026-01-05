Μαρία Νικόλτσιου: «Έχασα πολλά κιλά, έκανα τις ενέσεις – Δεν πρέπει να κάνουμε body shaming σε κανέναν»

  • Η Μαρία Νικόλτσιου αποκάλυψε ότι έχασε 15 κιλά σε πέντε μήνες, δηλώνοντας ανοιχτά: «Έχω κάνει και τη διατροφή και τις ενέσεις, αυτές που κάνουν όλοι».
  • Τόνισε την ανάγκη συμβουλής γιατρού πριν από οποιαδήποτε ενέργεια, ενώ σημείωσε ότι η διαδικασία «σου περιορίζεται η τεράστια ανάγκη να φας».
  • «Το πιο σημαντικό θέμα για τα κιλά, είναι το θέμα της υγείας», ανέφερε η δημοσιογράφος, προσθέτοντας: «Δεν πρέπει να κάνουμε σε κανέναν body shaming».
Για τα κιλά τα οποία έχασε και την ανανεωμένη εικόνα της μίλησε μεταξύ άλλων η δημοσιογράφος, Μαρία Νικόλτσιου στην εκπομπή «Happy Day» του ALPHA με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Έχω χάσει πολλά κιλά. Έχω κάνει και τη διατροφή και τις ενέσεις, αυτές που κάνουν όλοι. Για εμένα δεν είναι ταμπού και γι’ αυτό βγαίνω και το λέω. Εγώ το μόνο που θέλω να πω για όλα αυτά, είναι ότι πριν κάνει οτιδήποτε θα πρέπει να συμβουλευτείς γιατρό. Το έκανα περίπου για πέντε μήνες και έχω χάσει 15 κιλά» είπε χαρακτηριστικά η δημοσιογράφος.

Όπως είπε η Μαρία Νικόλτσιου, «δεν το πολυκαταλαβαίνεις ότι χάνεις γιατί δεν είσαι σε ένα κουκούλι, συνεχίζεις και δουλεύεις, οπότε έχεις το άγχος της δουλειάς, δεν τρως απόλυτα συστηματικά και σου περιορίζεται η τεράστια ανάγκη να φας. Δεν ξέρω τι θα γίνει, αν αυτά τα κιλά θα τα ξαναπάρω, το έκανα για να δώσω ένα boost στον εαυτό μου. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι πανάκεια. Στόχος είναι με κάτι να ξεκινήσεις και μετά θέλει διατροφή, γυμναστική».

Η Μαρία Νικόλτσιου πρόσθεσε ότι «το πιο σημαντικό θέμα για τα κιλά, είναι το θέμα της υγείας. Θέλω να τονίσω κάτι όμως. Δεν πρέπει να κάνουμε σε κανέναν body shaming. Το ότι εγώ αδυνάτισα, δεν σημαίνει ότι δεν μου άρεσε και ο πιο γεμάτος εαυτός μου. Εγώ το έκανα για λόγους υγείας και δεν είμαι της άποψης ότι όλοι πρέπει να είμαστε σε ένα συγκεκριμένο καλούπι».

