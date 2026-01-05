Κυρανάκης για «μπλακ άουτ» στα αεροδρόμια: «Τα συστήματα έπεσαν ταυτόχρονα – Δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο»

  • Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, δήλωσε ότι το πρόβλημα στα αεροδρόμια έχει επιλυθεί από χθες το βράδυ. Τόνισε πως «τα τηλεπικοινωνιακά συστήματα έπεσαν ταυτόχρονα» και «δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο» σε τέτοια έκταση.
  • Ο κ. Κυρανάκης απέφυγε το «μπαλάκι ευθυνών», τονίζοντας ότι «υπάρχουν ξεκάθαρες αρμοδιότητες».
  • Ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε στην κατάσταση των συστημάτων που παρέλαβε η κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντάς τα απαρχαιωμένα. Σημείωσε ότι «η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός τους είναι επιτακτική ανάγκη».
Για το «χάος» που προκλήθηκε στα αεροδρόμια μετά το πρόβλημα που παρουσιάστηκε στις ραδιοσυχνότητες μίλησε μεταξύ άλλων ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Όπως τόνισε στο Action24, «καταρχάς να πούμε ότι έχει επιλυθεί το πρόβλημα από χθες το βράδυ. Για τεχνικές λεπτομέρειες και ειδικότερα ζητήματα θα πρέπει να μιλήσετε με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό, τον κ. Χρίστο Δήμα. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι οι συχνότητες, οι πομποδέκτες δηλαδή, τα τηλεπικοινωνιακά συστήματα, τα οποία είναι απαραίτητα για τον έλεγχο που κάνουν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, έπεσαν ταυτόχρονα. Σε τέτοια έκταση και μορφή είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί. Τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα, ενεργοποιήθηκαν οι μηχανισμοί, επιλύθηκε το πρόβλημα. Για περισσότερα θα πρέπει να απευθυνθείτε στους ειδικούς».

Ο κ. Κυρανάκης είπε ότι «δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο. Ξέρετε, κάτι το οποίο συμβαίνει στη χώρα για πάρα πολλά χρόνια είναι το λεγόμενο μπαλάκι ευθυνών. Μπαλάκι ευθυνών υπάρχει όταν υπάρχει πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων. Εδώ υπάρχουν ξεκάθαρες αρμοδιότητες. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για κάτι. Άρα λοιπόν, σας καλώ να μιλήσετε με αυτούς που είναι υπεύθυνοι για να πάρετε τις κατάλληλες απαντήσεις. Αν αρχίσουμε να λέμε πράγματα που δεν γνωρίζουμε ή δεν γνωρίζουμε σε βάθος, δημιουργούνται λάθος εντυπώσεις».

Ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε στην κατάσταση των συστημάτων που παρέλαβε η κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντάς τα απαρχαιωμένα και σημείωσε ότι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός τους είναι επιτακτική ανάγκη, προκειμένου να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Δείτε το βίντεο του Action24:

