Θεσσαλονίκη: Σκύλος δεμένος με λουρί έτρεχε παράλληλα με αυτοκίνητο – Συνελήφθη ο οδηγός

Για παραβίαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συνελήφθη ένας 67χρονος στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, ο οποίος την ώρα που οδηγούσε το αυτοκίνητό του φέρεται να κρατούσε από το λουρί ένα σκυλί, το οποίο βρισκόταν εκτός του οχήματος κι έτρεχε παράλληλα με την πορεία του.

Η σύλληψή του έγινε χθες (04/01) το απόγευμα, ενώ κρατείται για να οδηγηθεί στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

Το ζώο, με κηδεμόνα τη σύζυγο του 67χρονου συλληφθέντα, έφερε κανονικά βιβλιάριο υγείας και ηλεκτρονική σήμανση, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.