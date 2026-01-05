Θεσσαλονίκη: Σκύλος δεμένος με λουρί έτρεχε παράλληλα με αυτοκίνητο – Συνελήφθη ο οδηγός

  • Συνελήφθη ένας 67χρονος στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης για παραβίαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων, καθώς οδηγούσε το αυτοκίνητό του κρατώντας από το λουρί ένα σκυλί που έτρεχε παράλληλα.
  • Η σύλληψή του έγινε χθες (04/01) το απόγευμα, ενώ κρατείται για να οδηγηθεί στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.
  • Το ζώο, με κηδεμόνα τη σύζυγο του 67χρονου συλληφθέντα, έφερε κανονικά βιβλιάριο υγείας και ηλεκτρονική σήμανση.
Για παραβίαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συνελήφθη ένας 67χρονος στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, ο οποίος την ώρα που οδηγούσε το αυτοκίνητό του φέρεται να κρατούσε από το λουρί ένα σκυλί, το οποίο βρισκόταν εκτός του οχήματος κι έτρεχε παράλληλα με την πορεία του.

Η σύλληψή του έγινε χθες (04/01) το απόγευμα, ενώ κρατείται για να οδηγηθεί στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

Το ζώο, με κηδεμόνα τη σύζυγο του 67χρονου συλληφθέντα, έφερε κανονικά βιβλιάριο υγείας και ηλεκτρονική σήμανση, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

