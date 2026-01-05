Καιρός: Θεοφάνια με αφρικανική σκόνη και λασποβροχές – Δείτε χάρτη

Σύνοψη από το

  • Αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης, υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και λασποβροχές αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας έως και τα Θεοφάνια.
  • Λασποβροχές αναμένονται κατά τόπους έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης κυρίως στα δυτικά και βόρεια, καθώς και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, προτού επεκταθούν και σε άλλα τμήματα της χώρας. Από την Πέμπτη θα περιοριστούν σε Νότιο και Ανατολικό Αιγαίο και Κρήτη, σταματώντας έως το βράδυ.
  • Την Τρίτη (Θεοφάνια), η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας τους 15-21 βαθμούς Κελσίου ανάλογα με την περιοχή. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 7-8 μποφόρ στο Αιγαίο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Καιρός: Θεοφάνια με αφρικανική σκόνη και λασποβροχές – Δείτε χάρτη

Αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης, υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και λασποβροχές, αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας έως και τα Θεοφάνια.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, λασποβροχές κατά τόπους αναμένονται έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης, κυρίως στα δυτικά και βόρεια καθώς και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο.

Στη συνέχεια λασποβροχές θα εκδηλωθούν κατά τόπους και στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας. Από το πρωί της Πέμπτης οι λασποβροχές θα περιοριστούν στο Νότιο και Ανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη και έως το βράδυ θα σταματήσουν.

Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζονται ενδεικτικά με κίτρινο και καφέ χρώμα οι περιοχές που αναμένονται κατά τόπους λασποβροχές το πρωί της Τρίτης.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

Ο καιρός την Τρίτη (Θεοφάνια)

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, την δυτική Στερεά, την δυτική Πελοπόννησο, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά έως 7 και στο Αιγαίο 7 στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 17 και τοπικά 18 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 18 με 19 και τοπικά τους 20 βαθμούς και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη

Αυξημένες νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές, με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Τα φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την δυτικά Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο (κυρίως στα βόρεια), την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά. Χιόνια θα πέσουν στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 πιθανόν τοπικά έως 9 μποφόρ. Από το βράδυ βαθμιαία στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Πέμπτη

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας και κυρίως στα δυτικά, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 5 με 6 και στο Ιόνιο 7 τοπικά έως 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 6 με 7, στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Ο καιρός την Παρασκευή

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα δυτικά, τα νότια και την ανατολική νησιωτική χώρα, με τοπικές βροχές και στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες και βαθμιαία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία και από τα βόρεια εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τατουάζ και καρκίνος: Τι δείχνουν τα νέα επιστημονικά δεδομένα

Κοινό γλυκαντικό μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για έμφραγμα και εγκεφαλικό – Ανησυχητική μελέτη

ΑΑΔΕ – myProperty: Τι αλλάζει από σήμερα στις τροποποιητικές δηλώσεις

Πετρέλαιο: Μικρή πτώση στην τιμή του μετά τη σύλληψη Μαδούρο – Οι προβλέψεις των αναλυτών για το επόμενο διάστημα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
12:51 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Φάμελλος: «Η κυβέρνηση εξαπάτησε τις λαϊκές αγορές – Στέλνει τους καταναλωτές στα σούπερ μάρκετ»

Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Σωκράτης Φάμελλος, κατηγορώντας την ότι «εξαπάτησε τις λαϊκές ...
12:41 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Μπέος στην εκδήλωση με τα 13.000 φαναράκια στον Βόλο: «Πάρτε τα κανόνια από πάνω μου – Θέλετε να ακούσετε μπινελίκια, ε;»

Χιλιάδες κόσμου κατέκλυσαν την παραλία του Βόλου για την καθιερωμένη εκδήλωση με τα φαναράκια....
12:09 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Καιρός: Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως την Πέμπτη

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ το μεσημέρι της Δευτέρας (5/1), προειδοποι...
11:23 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Έκρηξη σε σπίτι στην Ανώπολη Ηρακλείου – Άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Συναγερμός σήμανε σήμερα (05/01) το πρωί σε Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ, έπειτα από έκρηξη σε λέβητα...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι