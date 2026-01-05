Ακυρώνονται ακτοπλοϊκά δρομολόγια στο Ιόνιο, λόγω κακοκαιρίας

Σύνοψη από το

  • Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, ακυρώνονται ακτοπλοϊκά δρομολόγια στην περιοχή του νότιου Ιονίου.
  • Η ακτοπλοϊκή εταιρεία «Levante Ferries» ανακοίνωσε την ακύρωση δρομολογίων που συνδέουν τη Σάμη με την Ιθάκη και την Πάτρα, καθώς και μεταξύ Ιθάκης και Σάμης.
  • Επίσης, δεν εκτελούνται τα δρομολόγια της γραμμής Ζακύνθου-Κυλλήνης. Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται από τις αρμόδιες αρχές και τις ναυτιλιακές εταιρείες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

απαγορευτικό

Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών στην περιοχή του νότιου Ιονίου, δεν θα πραγματοποιήθουν ακτοπλοϊκά δρομολόγια στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ακτοπλοϊκή εταιρεία «Levante Ferries» δεν πραγματοποιήθηκαν τα δρομολόγια από Σάμη προς Ιθάκη στις 07:05 και από Ιθάκη προς Σάμη και Πάτρα στις 07:40. Επίσης δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια από Πάτρα προς Σάμη και Ιθάκη στις 13:00, καθώς και από Ιθάκη προς Σάμη στις 17:15.

Παράλληλα, δεν εκτελούνται τα δρομολόγια της γραμμής Ζάκυνθος-Κυλλήνη στις 09:45 και Κυλλήνη-Ζάκυνθος στις 11:45.

Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται για τυχόν νεότερες εξελίξεις από τις αρμόδιες αρχές και τις ναυτιλιακές εταιρείες πριν την προσέλευσή τους στα λιμάνια.

Πηγή: ΑΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τατουάζ και καρκίνος: Τι δείχνουν τα νέα επιστημονικά δεδομένα

Κοινό γλυκαντικό μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για έμφραγμα και εγκεφαλικό – Ανησυχητική μελέτη

ΑΑΔΕ – myProperty: Τι αλλάζει από σήμερα στις τροποποιητικές δηλώσεις

Πετρέλαιο: Μικρή πτώση στην τιμή του μετά τη σύλληψη Μαδούρο – Οι προβλέψεις των αναλυτών για το επόμενο διάστημα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
12:51 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Φάμελλος: «Η κυβέρνηση εξαπάτησε τις λαϊκές αγορές – Στέλνει τους καταναλωτές στα σούπερ μάρκετ»

Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Σωκράτης Φάμελλος, κατηγορώντας την ότι «εξαπάτησε τις λαϊκές ...
12:41 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Μπέος στην εκδήλωση με τα 13.000 φαναράκια στον Βόλο: «Πάρτε τα κανόνια από πάνω μου – Θέλετε να ακούσετε μπινελίκια, ε;»

Χιλιάδες κόσμου κατέκλυσαν την παραλία του Βόλου για την καθιερωμένη εκδήλωση με τα φαναράκια....
12:09 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Καιρός: Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως την Πέμπτη

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ το μεσημέρι της Δευτέρας (5/1), προειδοποι...
11:23 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Έκρηξη σε σπίτι στην Ανώπολη Ηρακλείου – Άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Συναγερμός σήμανε σήμερα (05/01) το πρωί σε Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ, έπειτα από έκρηξη σε λέβητα...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι