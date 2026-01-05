Ιταλία: Χτύπησε με ξύλινη κουτάλα τον 10χρονο γιο του και τον ανάγκασε να τον αποκαλεί «αφέντη» – Βίντεο-σοκ από την κακοποίηση

Ένα συγκλονιστικό περιστατικό κακοποίησης ανηλίκου στην Κατάνια της Ιταλίας έχει προκαλέσει έντονη οργή στην τοπική κοινότητα, μετά τη δημοσιοποίηση ενός βίντεο που δείχνει έναν πατέρα να χτυπά με σφοδρότητα τον 10χρονο υιοθετημένο γιο του με μια μεγάλη ξύλινη κουτάλα, ενώ το παιδί προσπαθεί απεγνωσμένα να τον σταματήσει.

Σύμφωνα με τη La Stampa, στο βίντεο, ο άνδρας ρωτάει το παιδί «Ποιος είμαι εγώ;», ενώ ο μικρός, σε απόγνωση, του ζητά να σταματήσει και του απαντά: «Εσύ είσαι ο αφέντης».

🔴 Un 59enne di #Catania ha colpito ripetutamente e violentemente il figlio di 10 anni con un grosso #cucchiaio di legno, mentre il ragazzino chiedeva di poter stare con la madre e lo implorava di smettere. L’uomo lo rimproverava urlando: “Chi sono io? Il padre e mi devi… pic.twitter.com/NoVs52WZ4k — RTL 102.5 (@rtl1025) January 4, 2026



Το παιδί εκλιπαρεί να σταματήσει τα χτυπήματα και λέει ότι θέλει «να πάει με τη μαμά», αλλά ο 59χρονος επιμένει και του φωνάζει: «Ποιος είμαι εγώ; Ο πατέρας σου και πρέπει να με υπακούς, πρέπει να κάνεις ό,τι σου λέω».

Picchia il figlio col cucchiaio di legno, il video è virale sui social. Indagato per maltrattamenti https://t.co/TMytkggZwo — La Stampa (@LaStampa) January 4, 2026



Η κακοποίηση, σύμφωνα με το βίντεο, διαρκεί 2 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα, αρχίζει μπροστά σε ένα μικρό κορίτσι που φεύγει από το δωμάτιο, ενώ ένα άλλο κοριτσάκι, η μικρότερη κόρη του 59χρονου, καταγράφει όλη τη σκηνή με ένα κινητό.



Το βίντεο, που αναρτήθηκε στο TikTok από το ίδιο το παιδί, έγινε γρήγορα viral.

Ο πατέρας συνελήφθη από τους αστυνομικούς της Κατάνια με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του παιδιού και πλέον ερευνάται επίσης για «επιβαρυμένες κακοποιήσεις» σε βάρος των άλλων τριών μικρότερων παιδιών.

Το περιστατικό συγκλόνισε βαθιά τη γειτονιά όπου ζει η οικογένεια. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι για να συλλάβουν τον 59χρονο, πολλοί κάτοικοι επιτέθηκαν λεκτικά στον άνδρα, καθώς και στη μητέρα των παιδιών, αναγκάζοντας τις αρχές να διασφαλίσουν την ασφάλειά τους κατά τη διάρκεια της επέμβασης, αναφέρει το τοπικό μέσο ενημέρωσης Newsroom 24.

Ο 59χρονος δεν είναι ο βιολογικός πατέρας του 10χρονου, που προέρχεται από προηγούμενη σχέση της μητέρας του, αλλά τον υιοθέτησε και του έδωσε το επίθετό του. Τα τέσσερα αδέλφια, ηλικίας μεταξύ 4 και 10 ετών, έχουν τεθεί προσωρινά υπό την επιμέλεια της μητέρας τους.

Από την πρώτη έρευνα προκύπτει ότι το ίδιο το παιδί, θύμα της κακοποίησης, ανάρτησε το βίντεο στα social media, ενώ η επίθεση καταγράφηκε από μία από τις τρεις μικρότερες αδελφές του.

Ο δήμαρχος της Κατάνια, Ενρίκο Τράντινο, σχολίασε στο Facebook: «Αναρωτιέστε γιατί ονομάζουμε “θηρία” τα ζώα, ενώ προστατεύουν τα μικρά τους», αναφερόμενος στο βίντεο του πατέρα που χτυπά με ξύλινη κουτάλα το παιδί.

«Δεν κρίνω – δεν θέλω να μάθω από πού προέρχεται τόση ηθική εξαθλίωση, τόση απανθρωπιά, πόση βία στη ζωή έχει υποστεί αυτός που χτυπά επανειλημμένα με ξύλινη κουτάλα ένα παιδί 10 ετών, διατάζοντάς το να τον αποκαλεί “αφέντη”», συμπλήρωσε.