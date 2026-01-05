Ιωάννινα: Έμπαινε παράνομα στη χώρα μας και «άνοιγε» σπίτια και ναούς – Στις 30.000 ευρώ η λεία του δράστη

  • Ταυτοποιήθηκε αλλοδαπός, ο οποίος εισέρχονταν παράνομα στη χώρα και διέπραττε κλοπές σε σπίτια και ναούς σε απομακρυσμένα χωριά των Ιωαννίνων.
  • Η λεία του δράστη εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 30.000 ευρώ, εκ των οποίων οι 11.000 ευρώ σε μετρητά. Ο δράστης εισέρχονταν παραβιάζοντας σημεία εισόδου, όπως πόρτες και παράθυρα, αφαιρώντας χρήματα και τιμαλφή.
  • Η ταυτοποίηση έγινε μετά από πολύμηνη και μεθοδική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων. Ο αλλοδαπός τυγχάνει ήδη έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης για ανάλογα αδικήματα.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Αστυνομία Περιπολικό

Έμπαινε παράνομα στην Ελλάδα από τα ελληνοαλβανικά σύνορα και διέπραττε κλοπές σε σπίτια και ναούς, σε απομακρυσμένα χωριά των Ιωαννίνων, αφαιρώντας χρήματα και τιμαλφή. Ο λόγος για έναν αλλοδαπό άνδρα, ο οποίος τυγχάνει ήδη έγκλειστος για ανάλογα αδικήματα.

Εκτιμάται ότι η λεία του δράστη ανέρχεται σε 30.000 ευρώ, εκ των οποίων οι 11.000 ευρώ σε μετρητά. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων ταυτοποιήθηκε αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές και παραβάσεις περί αλλοδαπών.

Συγκεκριμένα, κατόπιν πολύμηνης και μεθοδικής έρευνας και ύστερα από αξιολόγηση στοιχείων και ευρημάτων σε συνεργασία με το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου, οι αστυνομικοί κατάφεραν να σκιαγραφήσουν το εγκληματολογικό προφίλ του αλλοδαπού και να διακριβώσουν την εγκληματική του δράση.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε, από τον Αύγουστο του 2025, ο αλλοδαπός εισέρχονταν ανά τακτά χρονικά διαστήματα παράνομα στη χώρα μέσω της ελληνοαλβανικής μεθορίου με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους από τη διάπραξη κλοπών. Μάλιστα, κατά την παραμονή του στη χώρα διανυκτέρευε στο ύπαιθρο, κοντά στις περιοχές όπου στη συνέχεια προέβαινε στις κλοπές.

Στόχο του αποτελούσαν σπίτια ή ναοί σε χωριά, απομακρυσμένα από την πόλη των Ιωαννίνων, στα οποία εισέρχονταν παραβιάζοντας σημεία εισόδου, όπως πόρτες και παράθυρα, από όπου στη συνέχεια αφαιρούσε χρήματα και τιμαλφή.

Με τον παραπάνω τρόπο διαπιστώθηκε ότι από τον Αύγουστο μέχρι και τον Νοέμβριο του 2025, ο αλλοδαπός εμπλέκεται 7 κλοπές από σπίτια και σε 2 κλοπές και μία απόπειρα κλοπής από ναούς, από τις οποίες η λεία του υπολογίζεται ότι φτάνει περίπου τις 30.000 ευρώ, εκ των οποίων οι 11.000 ευρώ περίπου σε μετρητά.

Ο αλλοδαπός τυγχάνει έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης, αφού είχε συλληφθεί την 19-12-2025 από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για διακεκριμένες κλοπές. (σχετικό το από 20/12/2025 Δελτίο Τύπου).

Η δικογραφία που σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

