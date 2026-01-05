Μπέος στην εκδήλωση με τα 13.000 φαναράκια στον Βόλο: «Πάρτε τα κανόνια από πάνω μου – Θέλετε να ακούσετε μπινελίκια, ε;»

Χιλιάδες κόσμου κατέκλυσαν την παραλία του Βόλου για την καθιερωμένη εκδήλωση με τα φαναράκια.

Τα 13.000 φαναράκια έγιναν ανάρπαστα από νωρίς, δημιουργώντας ένα μοναδικό θέαμα φωτός και χρωμάτων.

Ωστόσο, στην εκδήλωση δεν έλειψαν και οι ατάκες του Δημάρχου Βόλου, Αχιλλέα Μπέου.

«Πάρτε τα κανόνια από πάνω μου» είπε αρχικά ο Αχιλλέος Μπέος όταν τα φώτα έπεσαν πάνω του στη σκηνή που είχε στηθεί και πρόσθεσε: «Δεν θέλω τα κανόνια πάνω μου, θέλω να βλέπω τον κόσμο».

Σε κάποιο άλλο σημείου που έστειλε μήνυμα αγάπης και ειρήνης σε όλο τον κόσμο για τη νέα χρονιά, κάποιος από το πλήθος τού φώναξε κάτι και ο δήμαρχος απάντησε: «Θέλετε να ακούσετε μπινελίκια, ε;».