Μπέος στην εκδήλωση με τα 13.000 φαναράκια στον Βόλο: «Πάρτε τα κανόνια από πάνω μου – Θέλετε να ακούσετε μπινελίκια, ε;»

Σύνοψη από το

  • Ο Αχιλλέας Μπέος παρευρέθηκε στην εντυπωσιακή εκδήλωση με τα 13.000 φαναράκια που πραγματοποιήθηκε στον Βόλο.
  • Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο δήμαρχος Βόλου προχώρησε σε έντονες δηλώσεις.
  • Συγκεκριμένα, απευθύνθηκε στο κοινό με τις χαρακτηριστικές φράσεις «Πάρτε τα κανόνια από πάνω μου – Θέλετε να ακούσετε μπινελίκια, ε;».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Αχιλλέας Μπέος

Χιλιάδες κόσμου κατέκλυσαν την παραλία του Βόλου για την καθιερωμένη εκδήλωση με τα φαναράκια.

Τα 13.000 φαναράκια έγιναν ανάρπαστα από νωρίς, δημιουργώντας ένα μοναδικό θέαμα φωτός και χρωμάτων.

Ωστόσο, στην εκδήλωση δεν έλειψαν και οι ατάκες του Δημάρχου Βόλου, Αχιλλέα Μπέου.

«Πάρτε τα κανόνια από πάνω μου» είπε αρχικά ο Αχιλλέος Μπέος όταν τα φώτα έπεσαν πάνω του στη σκηνή που είχε στηθεί και πρόσθεσε: «Δεν θέλω τα κανόνια πάνω μου, θέλω να βλέπω τον κόσμο».

Σε κάποιο άλλο σημείου που έστειλε μήνυμα αγάπης και ειρήνης σε όλο τον κόσμο για τη νέα χρονιά, κάποιος από το πλήθος τού φώναξε κάτι και ο δήμαρχος απάντησε: «Θέλετε να ακούσετε μπινελίκια, ε;».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τατουάζ και καρκίνος: Τι δείχνουν τα νέα επιστημονικά δεδομένα

Κοινό γλυκαντικό μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για έμφραγμα και εγκεφαλικό – Ανησυχητική μελέτη

ΑΑΔΕ – myProperty: Τι αλλάζει από σήμερα στις τροποποιητικές δηλώσεις

Πετρέλαιο: Μικρή πτώση στην τιμή του μετά τη σύλληψη Μαδούρο – Οι προβλέψεις των αναλυτών για το επόμενο διάστημα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
12:51 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Φάμελλος: «Η κυβέρνηση εξαπάτησε τις λαϊκές αγορές – Στέλνει τους καταναλωτές στα σούπερ μάρκετ»

Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Σωκράτης Φάμελλος, κατηγορώντας την ότι «εξαπάτησε τις λαϊκές ...
12:09 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Καιρός: Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως την Πέμπτη

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ το μεσημέρι της Δευτέρας (5/1), προειδοποι...
11:23 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Έκρηξη σε σπίτι στην Ανώπολη Ηρακλείου – Άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Συναγερμός σήμανε σήμερα (05/01) το πρωί σε Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ, έπειτα από έκρηξη σε λέβητα...
09:41 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: Δίνουν προθεσμία στην κυβέρνηση έως την Πέμπτη για να απαντήσει στα αιτήματά τους – Σύσκεψη σήμερα στο Μαξίμου μετά τις αποφάσεις των Μαλγάρων

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες μετά την πανελλαδική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Κυρ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι