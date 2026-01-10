Τραγωδία στην Κρήτη: «Πίστευα πως ήταν όλα ψέματα, μέχρι που τον είδα…» – Συγκλονίζει ο αδελφός του 27χρονου κυνηγού που έπεσε σε χαράδρα

Σε σοκ βρίσκεται η οικογένεια του 27χρονου Στέλου Τσινάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του το πρωί του Σαββάτου (10/01), έπειτα από πτώση σε χαράδρα βάθους περίπου 30 μέτρων, σε εξαιρετικά δύσβατο σημείο, κατά τη διάρκεια κυνηγιού, στην Κρήτη.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στη χαράδρα «Κάγκελο», στις παρυφές της περιοχής ανάμεσα στο Καστρί και τον Χόνδρο Βιάννου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του neakriti.gr, ο 25χρονος βρέθηκε στο συγκεκριμένο σημείο για κυνήγι, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε την ισορροπία του και κατέπεσε από μεγάλο ύψος, καταλήγοντας στο εσωτερικό της χαράδρας.

«Τον ξέρανε τον δρόμο. Ήταν ο αδελφός μου… τέρμα. Έλεγα ότι ήταν όλα ψέματα, μέχρι που μπήκα και τον είδα…» λέει στο Mega ο αδελφός του θύματος.

«Είχε πάει στο κυνήγι το παιδί, έπεσε από ύψος και χτύπησε στο κεφάλι. Είναι χάλια και ο πατέρας του και η μητέρα του, εδώ είναι στο νεκροτομείο απέξω είναι και είναι χάλια, 25 χρόνων παιδί καταλαβαίνετε. Σε ένα κατάστημα του Ηρακλείου ήταν μάγειρας. Γινότανε ο χαμός στο κέντρο υγείας. Τώρα είναι εδώ ο πατέρας του, η μητέρα του και ένας ξάδερφός του, είναι απέξω αλλά δεν μιλιούνται», λέει φίλος της οικογένειας.

Στις παρακάτω εικόνες διακρίνεται το σημείο από το οποίο ο άτυχος 25χρονος “προσγειώθηκε” στο έδαφος, καθώς και απ’ την επιχείρηση που στήθηκε αργότερα από τις αρχές:

Άμεσα σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, με δυνάμεις της ΕΜΑΚ να σπεύδουν στο σημείο, ενώ κινητοποιήθηκαν επίσης η Αστυνομία και εθελοντές από τις γύρω περιοχές.

Δυστυχώς, ο Στέλιος Τσικνάκης – κάτοικος Άνω Βιάννου – ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, έχοντας υποστεί βαρύτατα τραύματα από την πτώση.

Στο σημείο δεν βρισκόταν μόνος, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, μαζί του ήταν ο πατέρας και ο αδερφός του, με τους οποίους είχαν μεταβεί στην περιοχή για κυνήγι, γεγονός που καθιστά το συμβάν ακόμη πιο τραγικό.