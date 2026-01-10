Ρήξη συνδέσμου ο Μόρις – Τον «χάνει» για ένα μήνα ο Ολυμπιακός

Σύνοψη από το

  • Ρήξη συνδέσμου είναι η διάγνωση για τον τραυματισμό που υπέστη ο Μόντε Μόρις στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μπάγερν Μονάχου για την Euroleague.
  • Ο αριστερός αστράγαλος του Αμερικανού γκαρντ «γύρισε» σε προσπάθειά του για λέι απ, με αποτέλεσμα να φύγει υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια.
  • Οι εξετάσεις έδειξαν ρήξη πρόσθιας μοίρας έξω πλαγίου συνδέσμου, χωρίς οστικό οίδημα. Αναμένεται να μείνει στα… πιτς για περίπου ένα μήνα.
Στέλιος Μπαμιατζής

αθλητισμός

ΜΟΡΙΣ

Ρήξη συνδέσμου είναι η διάγνωση για τον τραυματισμό που υπέστη ο Μόντε Μόρις στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μπάγερν Μονάχου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την 21η αγωνιστική της Euroleague.

Υπενθυμίζεται ότι ο αριστερός αστράγαλος του Αμερικανού γκαρντ «γύρισε» σε προσπάθειά του για λέι απ, 4:55 πριν τη λήξη του αγώνα, με αποτέλεσμα ο 30χρονος άσος να μην μπορεί να πατήσει το πόδι του και να φύγει υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια.

Ο παίκτης του Ολυμπιακού υποβλήθηκε σε εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν ότι έχει υποστεί ρήξη πρόσθιας μοίρας έξω πλαγίου συνδέσμου. Δεν υπάρχει κάποιο οστικό οίδημα κι έτσι αναμένεται να μείνει στα… πιτς για περίπου ένα μήνα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

02:45 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

02:00 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

01:45 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

01:02 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

