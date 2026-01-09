Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου 95-80: Πήρε τη νίκη με Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ, έχασε… τον Μόρις

Σύνοψη από το

  • Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague, επικρατώντας με 95-80 της Μπάγερν Μονάχου για την 21η αγωνιστική. Οι «ερυθρόλευκοι» βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 12-8, συνεχίζοντας την αναρρίχηση προς την εξάδα.
  • Στον αντίποδα, οι Γερμανοί είδαν το σερί των δύο νικών τους να σταματάει στον Πειραιά. Το ρεκόρ τους υποχώρησε σε 7-14 μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό.
  • Αγωνία επικρατεί στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά τον τραυματισμό του Μόντε Μόρις στον αριστερό αστράγαλο. Ο Αμερικανός αποχώρησε υποβασταζόμενος περίπου πέντε λεπτά πριν το φινάλε.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου 95-80: Πήρε τη νίκη με Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ, έχασε… τον Μόρις

Ο Ολυμπιακός ανέβασε στροφές στο δεύτερο ημίχρονο και πέρασε ένα ήρεμο βράδυ στο ΣΕΦ, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 95-80 της Μπάγερν Μονάχου, για την 21η αγωνιστική, βελτιώνοντας σε 12-8 το ρεκόρ τους και συνεχίζοντας την αναρρίχησή τους προς την εξάδα. Στον αντίποδα, οι Γερμανοί είδαν το σερί των δύο νικών να σταματάει στον Πειραιά και το ρεκόρ τους να υποχωρεί σε 7-14.

Αγωνία στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα από τον τραυματισμό του Μόντε Μόρις στον αριστερό αστράγαλο, περίπου πέντε λεπτά πριν το φινάλε. Ο Αμερικανός αποχώρησε υποβασταζόμενος.

Τα δεκάλεπτα: 21-23, 49-47, 73-61, 95-80

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δαγκώνετε τα νύχια σας, είστε αναβλητικοί και κάνετε σαμποτάζ στον εαυτό σας; Ειδικός εξηγεί τι σημαίνουν όλα αυτά

Στο «κόκκινο» η γρίπη το επόμενο διάστημα- Σε ετοιμότητα το ΕΣΥ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία άνοδος 2,30% με νέα υψηλά 16 ετών, κέρδη 5,14% για τις τράπεζες

Ακίνητα: Οι ακριβότερες και φθηνότερες περιοχές της χώρας για ενοικίαση – αγορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
23:48 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Copa Africa: Στα ημιτελικά το Μαρόκο – «Καθάρισε» εύκολα με 2-0 το Καμερούν – Δείτε τα γκολ

Το Μαρόκο και η Σενεγάλη έγιναν οι δύο πρώτες ομάδες που εξασφάλισαν την παρουσία τους στα ημι...
20:51 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Θαρθάνα για τη Β’ ομάδα – Χωρίς Ποντένσε και Ροντινέι κόντρα στον Ατρόμητο

Οριστικοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (9/1) η μεταγραφή του Ισπανού εξτρέμ, Αντόνιο Θαρθ...
19:54 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Γιώργος Κούτσιας: Δέχθηκε επίθεση-σοκ από συμπαίκτη του κατά τη διάρκεια φιλικού αγώνα – ΒΙΝΤΕΟ

Αυτό που συνέβη στη διάρκεια του φιλικού ανάμεσα στην Βικτόρια Πλζεν και στη Λουγκάνο δεν έχει...
16:39 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Super League: Αναβάλλεται ο αγώνας «Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός»

Ο Ολυμπιακός έκανε χρήση του δικαιώματος που παρέχει ο κανονισμός της Σούπερ Λίγκας και κατέθε...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι