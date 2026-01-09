Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 33χρονο αγνοούμενο γιατρό – Μεταβαίνουν στην Κρήτη εθελοντές με σκυλιά και drones 

κοινωνία

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 33χρονο αγνοούμενο γιατρό – Μεταβαίνουν στην Κρήτη εθελοντές με σκυλιά και drones 

Με περισσότερη ένταση αναμένεται να συνεχιστούν οι έρευνες τις επόμενες ημέρες για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, ο οποίος αγνοείται από την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025, στα Χανιά.

Λίγο παραπάνω από ένα μήνα μετά την εξαφάνισή του, η αγωνία της οικογένειας παραμένει, ενώ νέες δυνάμεις ενισχύουν τις προσπάθειες αναζήτησης, με την ελπίδα να βρεθεί ζωντανός ο γιατρός που εργαζόταν στο Βενιζέλειο νοσοκομείο Ηρακλείου.

Συγκεκριμένα, εθελοντές του ΟΦΚΑΘ με επικεφαλής τον Χρήστο Ράμο, από τις πλέον έμπειρες ομάδες στη χώρα, αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Κρήτη, ώστε και εκείνοι να βοηθήσουν με την σειρά τους στον εντοπισμό του Αλέξη.

Ο Χρήστος Ράμος μιλώντας στο Creta24.gr για την κάθοδο του ΟΦΚΑΘ και τις έρευνες που θα γίνουν ανέφερε: «Θα έρθουμε την ερχόμενη Τετάρτη (14/01) στην Κρήτη για να βοηθήσουμε με τις έρευνες και τον εντοπισμό του Αλέξη Τσικόπουλου. Συνολικά 16 εθελοντές από τον ΟΦΚΑΘ (από Θεσσαλονίκη και Αθήνα) μαζί με τρία ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, drones. Οι έρευνες θα διαρκέσουν 4 ημέρες, θα χωριστούμε σε τέσσερα κλιμάκια από τέσσερα άτομα και με την βοήθεια του Κυνηγετικού συλλόγου Χανίων και άλλων φορέων, θα χτενίσουμε την περιοχή».

«Θα ξεκινήσουμε από το μηδέν και από το «σημείο μηδέν» που είναι το σημείο που βρέθηκε το αυτοκίνητο του Αλέξη», εξηγεί ο επικεφαλής της εθελοντικής ομάδας.

Υπενθυμίζεται ότι το Ι.Χ. του νεαρού γιατρού εντοπίστηκε στο ύψος του Φρε Χανίων, με τη μητέρα του να δηλώνει πως το αυτοκίνητο παρουσίασε βλάβη, οπότε οι έρευνες στράφηκαν και στα γύρω χωριά, μήπως αναζήτησε εκεί βοήθεια. Όλα δείχνουν πως ο 33χρονος βγήκε από το όχημα και συνέχισε με τα πόδια.

Λίγες ώρες πριν χαθεί, ακούστηκε για τελευταία φορά η φωνή του. Τηλεφώνησε στον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη και του είπε πως δεν ένιωθε καλά. Του ζήτησε να ταξιδέψει άμεσα στην Κρήτη για να συναντηθούν. Ο πατέρας ξεκίνησε χωρίς καθυστέρηση. Όταν έφτασε στο Ηράκλειο , ο γιος του είχε ήδη εξαφανιστεί.

Οι έρευνες των Αρχών (Αστυνομίας και ΕΜΑΚ) συνεχίστηκαν όλο αυτό το διάστημα σε ευρεία κλίμακα, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν όλες τις αναφορές πολιτών που ισχυρίστηκαν ότι είδαν τον αγνοούμενο γιατρό σε διαφορετικές περιοχές των Χανίων. Παρά τις καταγγελίες και τις εντατικές αναζητήσεις, μέχρι σήμερα δεν έχει προκύψει κάποιο στοιχείο που να οδηγεί στον εντοπισμό του.

