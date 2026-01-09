Τραγωδία στην Πιερία: «Θανάτωσαν όλα τα ζώα και δεν άντεξε τη στενοχώρια» λένε οι γονείς του κτηνοτρόφου που βρέθηκε απαγχονισμένος – ΒΙΝΤΕΟ

Συγκλονίζει η υπόθεση αυτοκτονίας κτηνοτρόφου στην Πιερία ο οποίος μην αντέχοντας τη θανάτωση του κοπαδιού του, έβαλε τέλος στη ζωή του. Οι γονείς του δήλωσαν πως δεν μπορούσε να ξεπεράσει τη στενοχώρια του μετά τη θανάτωση των 1000 προβάτων του, λόγω κρουσμάτων ευλογιάς.

Η τοπική κοινωνία της Βροντούς έχει βυθιστεί στο πένθος. Η οικογένεια του 59χρονου τονίζει πως δεν άντεξε την απώλεια των ζώων του, μιλώντας στον ΑΝΤ1: «Είδε που σκέπαζαν τα ζωντανά με τα χαλίκια και δεν μπόρεσε να το ξεπεράσει».

Εδώ και δεκαετίες ο 59χρονος και η οικογένεια του ασχολούνται με την κτηνοτροφία. Δεν μπόρεσε να το ξεπεράσει και η ψυχολογική του κατάσταση ήταν πολύ επιβαρυμένη, λένε οι γονείς του.

«Ήρθαν και θανάτωσαν όλα τα ζώα και ο γιος μου δεν άντεξε αυτή τη στενοχώρια. Ψωμί δεν έφαγε όλη τη μέρα. Δεν έφαγε γιατί εμείς που έχουμε τα εκτροφεία αγαπούμε τα ζώα» ανέφεραν.

«Είχαν προβατάκια, τα αγαπούσαν πάρα πολύ τα μεγάλωσαν αυτά τα παιδιά με τα πρόβατα, με τα ζώα, ήταν η ζωή τους όλη», λέει κάτοικος και γνωστή της οικογένειας, τονίζοντας «πως δεν άντεξε».

Η κηδεία του 59χρονου θα γίνει τις επόμενες ημέρες.

