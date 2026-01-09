Ηλεία: Βίντεο από την στιγμή που ανεμοστρόβιλος αναποδογυρίζει αυτοκίνητο εν κινήσει στο Γιαννιτσοχώρι

Πρωτόγνωρες εικόνες κατέγραψε κάμερα ασφαλείας στην περιοχή του Γιαννιτσοχωρίου. Συγκεκριμένα καταγράφηκε η στιγμή της ανατροπής αυτοκινήτου, λόγω ανεμοστρόβιλου, το πρωί της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου, στην Ηλεία.

Το βίντεο που εξασφάλισε το ilialive.gr αποτυπώνει την στιγμή που ο ανεμοστρόβιλος ανατρέπει το αυτοκίνητο, το οποίο καταλήγει αναποδογυρισμένο επάνω στο δρόμο.

Η οδηγός, σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου μέσου ενημέρωσης, δεν τραυματίστηκε, ωστόσο το σοκ για την ίδια ήταν ισχυρό.

Δείτε το βίντεο: