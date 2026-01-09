Ολλανδία: Ο κεντρώος Ρομπ Γέτεν θα σχηματίσει κυβέρνηση μειοψηφίας

Θοδωρής Γ. Κανέλλος

διεθνή

Ολλανδία: Ο κεντρώος Ρομπ Γέτεν θα σχηματίσει κυβέρνηση μειοψηφίας

Ο κεντρώος  πολιτικός  Ρομπ Γέτεν, στην Ολλανδία, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι δέχτηκε να σχηματίσει κυβέρνηση μειοψηφίας με δύο κεντροδεξιά κόμματα, σχεδόν τρεις μήνες μετά τις βουλευτικές εκλογές, στην χώρα.

“Θέλουμε μια κυβέρνηση γρήγορα με ένα φιλόδοξο και σταθερό πρόγραμμα”, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο 38χρονος Γέτεν, μετά μια συνάντηση στην πόλη  Χίλβερσουμ.

Το κόμμα D66 του Γέτεν έκανε την έκπληξη κερδίζοντας τις εκλογές της 29ης Οκτωβρίου, στις οποίες επικράτησε με μικρή διαφορά του ακροδεξιού κόμματος PVV του Χέερτ Βίλντερς, κατά τη διάρκεια μιας ψηφοφορίας που παρακολουθούσε στενά όλη η Ευρώπη.

Ο κατακερματισμός του πολιτικού τοπίου στην Ολλανδία απαίτησε ωστόσο μήνες διαπραγματεύσεων μεταξύ των κομμάτων και ο Γέτεν δεν εξασφάλισε αρκετές έδρες στο κοινοβούλιο για να σχηματίσει τον συνασπισμό που ήθελε.

Έπειτα από εβδομάδες διαπραγματεύσεων, ο Γέτεν, οποίος έχει δηλώσει ότι είναι ομοφυλόφιλος,  ανακοίνωσε τον σχηματισμό κυβέρνησης με τους φιλελεύθερους του VVD, των οποίων ηγείται η Ντιλάν Γεσιλγκόζ, καθώς και με το CDA, το κεντροδεξιό κόμμα υπό τον Χένρι Μπότενμπαλ.

“Βλέπουμε μια πραγματική ευκαιρία για συνεργασία με το κοινοβούλιο χάρη σε αυτά τα τρία κόμματα”, πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Ο Γέτεν δήλωσε ότι θα είναι δύσκολο να υπάρξουν πλειοψηφίες στο πολωμένο ολλανδικό κοινοβούλιο, αλλά όχι αδύνατον. “Είμαι πεπεισμένος ότι αν έρθουμε με καλές προτάσεις, άλλα κόμματα θα είναι πρόθυμα να μιλήσουν”, δήλωσε στους δημοσιογράφους. “Πρέπει να επενδύσουμε πολύ στην ασφάλεια της Ολλανδίας. Άλλα κόμματα έχουν επίσης δώσει υποσχέσεις σε αυτό το μέτωπο στους ψηφοφόρους τους”.

Αυτά τα τρία κόμματα μαζί κέρδισαν 66 έδρες, πολύ λιγότερες από την πλειοψηφία στο ολλανδικό κοινοβούλιο που αριθμεί 150 μέλη.

Ο Γέτεν δήλωσε ότι ο ίδιος και οι άλλοι δύο αρχηγοί των κομμάτων ου θα τον στηρίξουν, θα συναντήσουν άλλους ηγέτες κομμάτων, μέσα στις επόμενες εβδομάδες για την επίτευξη συμφωνιών στα βασικά θέματα που ο συνασπισμός θέλει να υιοθετηθούν στο κοινοβούλιο.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δαγκώνετε τα νύχια σας, είστε αναβλητικοί και κάνετε σαμποτάζ στον εαυτό σας; Ειδικός εξηγεί τι σημαίνουν όλα αυτά

Στο «κόκκινο» η γρίπη το επόμενο διάστημα- Σε ετοιμότητα το ΕΣΥ

Μετρό: Αλλαγές στα δρομολόγια της γραμμής 2 – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν πριν από τις 22.00 από την Κυριακή

ΕΝΦΙΑ 2026: Τα νέα «μυστικά» που πρέπει να γνωρίζετε

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
20:20 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Κίεβο: Ο Δήμαρχος καλεί τους πολίτες να εγκαταλείψουν προσωρινά την πόλη

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, κάλεσε τους κατοίκους της πρωτεύουσας, αν είναι δυνατόν...
19:40 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Ευρώπη: Χιλιάδες νοικοκυριά στο σκοτάδι, ακυρώσεις πτήσεων, προβλήματα στις σιδηροδρομικές μεταφορές από την καταιγίδα Γκορέτι

Χιλιάδες νοικοκυριά στην Βόρεια Ευρώπη, βυθίστηκαν στο σκοτάδι, αεροπλάνα καθηλώθηκαν και προβ...
18:55 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Ιράν: Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας κατηγορεί τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για «ανάμειξη» στις διαδηλώσεις

O επικεφαλής της διπλωματίας του Ιράν, κατηγόρησε σήμερα τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για ανάμειξη στ...
18:22 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Τραγωδία στην Ελβετία: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του μπαρ που κάηκε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Ο Ζακ Μορέτι, ιδιοκτήτης του μπαρ Le Constellation, στην Ελβετία, που κάηκε την παραμονή της Π...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι