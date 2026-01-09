Πάτρα: Παραδόθηκε άλλος ένας εμπλεκόμενος στην υπόθεση του θανάσιμου ξυλοδαρμού του 30χρονου 

Ο έκτος κατά σειρά κατηγορούμενος, από τους συνολικά εννέα, παρουσιάστηκε αυτοβούλως, το μεσημέρι της Παρασκευής, στην Ασφάλεια Πατρών, για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη, σε νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα.

Πρόκειται για έναν 23χρονο κάτοικο Πατρών, σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί και σχετικό ένταλμα σύλληψης από την Ανακρίτρια Πατρών, για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία, σύμφωνα με το tempo24.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα παραδόθηκε, πριν από τον 23χρονο και άλλο άτομο, που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Στη φυλακή ο 26χρονος «πρωταγωνιστής», ελεύθεροι οι άλλοι 3 κατηγορούμενοι

Νωρίτερα σήμερα, προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 26χρονος, ο οποίος θεωρείται ο πρωταγωνιστής της υπόθεσης ξυλοδαρμού του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη.

Στο μεταξύ, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι άλλοι 3 κατηγορούμενοι για άμεση συνέργεια στο φονικό συμβάν. Πρόκειται για τα δύο αδέλφια ηλικίας 36 και 39 ετών, αλλά και τον 29χρονο πυγμάχο. Όπως υποστήριξαν στην απολογία τους δεν είχαν καμία συμμετοχή στον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου.

