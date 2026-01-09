Πάτρα: Προφυλακιστέος ο 26χρονος για τα θανατηφόρα χτυπήματα στον 30χρονο – Ελεύθεροι υπό όρους οι άλλοι 3 κατηγορούμενοι

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 26χρονος, ο οποίος θεωρείται ο πρωταγωνιστής της υπόθεσης ξυλοδαρμού του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη, που υπέκυψε στα τραύματά του, τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής (4/1) σε κέντρο διασκέδασης στην Πάτρα.

Στο μεταξύ, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι άλλοι 3 κατηγορούμενοι για άμεση συνέργεια στο φονικό συμβάν, σύμφωνα με το tempo24. Πρόκειται για τα δύο αδέλφια ηλικίας 36 και 39 ετών, αλλά και τον 29χρονο πυγμάχο.

Όπως υποστήριξαν στην απολογία τους δεν είχαν καμία συμμετοχή στον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν νωρίτερα στο Δικαστικό Μέγαρο Πάτρας υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ενώ σε βάρος τους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις, κατά περίπτωση, για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, συμμετοχή σε ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία και πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών.

Παραδόθηκε και 5ος εμπλεκόμενος

Υπενθυμίζεται ότι όπως μετέδωσε η ιστοσελίδα thebest.gr σήμερα παραδόθηκε ακόμη ένα άτομο.

Πρόκειται για το 5ο άτομο που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και έχει παραδοθεί στην αστυνομία, ενώ, μέχρι στιγμής, η Εισαγγελία Πατρών έχει ασκήσει βαριές κατηγορίες συνολικά σε εννέα άτομα.

Οργή των συγγενών του 30χρονου

Έξω από τα δικαστήρια συγκεντρώθηκαν και σήμερα οι συγγενείς του 30χρονου Κώστα, που δεν κρύβουν την οργή τους για τους συλληφθέντες, φωνάζοντας «φονιάδες».

Μάλιστα, ένας από τους συγκεντρωμένους λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης.