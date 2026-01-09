Τροχαίο στη Λάρισα: Τούμπαρε αυτοκίνητο και έπεσε σε χαντάκι – Τέσσερις τραυματίες

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΕΚΑΒ βράδυ

Τέσσερις τραυματίες είναι ο απολογισμός τροχαίου που συνέβη το απόγευμα της περασμένης Τρίτης στην παράκαμψη του δρόμου που διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων από Φάρσαλα προς Βόλο.

Σύμφωνα με το ifarsala.gr, το τροχαίο συνέβη στο ύψος της Πολυδαμείου, όταν επιβατικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα και είχε κατεύθυνση προς τα Φάρσαλα, εξετράπη της πορείας του υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Το όχημα ανετράπη σε παρακείμενο χαντάκι, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού και των επιβαινόντων, ενώ το όχημα υπέστη υλικές ζημιές.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία μετέφεραν τους τραυματίες στα εφημερεύοντα νοσοκομεία της Λάρισας και του Βόλου για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Σημειώνεται ότι το επαρχιακό δίκτυο των χωριών της περιοχής έχει επιβαρυνθεί σημαντικά τον τελευταίο μήνα, καθώς η κυκλοφορία στην οδό Φαρσάλων – Βόλου εκτρέπεται μέσω αυτού, λόγω της κατάρρευσης της διάβασης του Ενιπέα στην Αμπελιά.

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Φαρσάλων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Προσοχή σε φάρμακο για πόνους στις αρθρώσεις-Δεν είναι εγκεκριμένο και διακινείται παρανόμως

Ποια κοινά συντηρητικά τροφίμων συνδέονται με καρκίνο και διαβήτη τύπου 2 – Σε ποια τρόφιμα βρίσκονται

Tεκμήρια διαβίωσης 2026: Τα «ψιλά γράμματα » που πρέπει να γνωρίζετε για τις αλλαγές που έρχονται

Εγκρίθηκε η συμφωνία της Ε.Ε. με τη Mercosur για τα αγροτικά προϊόντα – Τι σηματοδοτεί

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
16:11 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Πάτρα: Προφυλακιστέος ο 26χρονος για τα θανατηφόρα χτυπήματα στον 30χρονο – Ελεύθεροι υπό όρους οι άλλοι 3 κατηγορούμενοι

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 26χρονος, ο οποίος θεωρείται ο πρ...
16:06 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Αποχωρούν τα τρακτέρ από τα Τέμπη – Αύριο η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια – ΒΙΝΤΕΟ

Ξεκίνησε το μεσημέρι της Παρασκευής (9/1) η σταδιακή αποχώρηση των τρακτέρ και των αγροτικών ο...
15:40 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Κρήτη: Ανώνυμη καταγγελία εμφάνιζε την 15χρονη να εκδίδει την 24χρονη αδελφή της – Οι καταθέσεις από δασκάλους και κοινωνικούς λειτουργούς

Νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση φρίκης που απασχολεί τις αρχές στην Κρήτη. Ανώνυμη καταγγελία...
15:20 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Πάτρα: Παραδόθηκε και 5ος εμπλεκόμενος στον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου – Νέα συγκέντρωση συγγενών του θύματος στα δικαστήρια

Άλλο ένα άτομο παραδόθηκε σήμερα στην αστυνομία, σύμφωνα με πληροφορίες, για την υπόθεση του θ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι