Τροχαίο στη Λάρισα: Τούμπαρε αυτοκίνητο και έπεσε σε χαντάκι – Τέσσερις τραυματίες

Τέσσερις τραυματίες είναι ο απολογισμός τροχαίου που συνέβη το απόγευμα της περασμένης Τρίτης στην παράκαμψη του δρόμου που διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων από Φάρσαλα προς Βόλο.

Σύμφωνα με το ifarsala.gr, το τροχαίο συνέβη στο ύψος της Πολυδαμείου, όταν επιβατικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα και είχε κατεύθυνση προς τα Φάρσαλα, εξετράπη της πορείας του υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Το όχημα ανετράπη σε παρακείμενο χαντάκι, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού και των επιβαινόντων, ενώ το όχημα υπέστη υλικές ζημιές.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία μετέφεραν τους τραυματίες στα εφημερεύοντα νοσοκομεία της Λάρισας και του Βόλου για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Σημειώνεται ότι το επαρχιακό δίκτυο των χωριών της περιοχής έχει επιβαρυνθεί σημαντικά τον τελευταίο μήνα, καθώς η κυκλοφορία στην οδό Φαρσάλων – Βόλου εκτρέπεται μέσω αυτού, λόγω της κατάρρευσης της διάβασης του Ενιπέα στην Αμπελιά.

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Φαρσάλων.