Κρήτη: Ανώνυμη καταγγελία εμφάνιζε την 15χρονη να εκδίδει την 24χρονη αδελφή της – Οι καταθέσεις από δασκάλους και κοινωνικούς λειτουργούς

Νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση φρίκης που απασχολεί τις αρχές στην Κρήτη.

Ανώνυμη καταγγελία, που έφθασε στις αρχές στα τέλη Αυγούστου-αρχές Σεπτεμβρίου, λίγο καιρό δηλαδή αφού η 24χρονη κόρη με τα προβλήματα νοητικής στέρησης γέννησε σε δημόσιο νοσοκομείο, εμφάνιζε, σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr, την μικρότερη αδελφή, ηλικίας 15 ετών, να εξέδιδε τη μεγαλύτερη για 10 ευρώ.

Πρόκειται για μία καταγγελία σοκ, που η τοπική ΕΛ.ΑΣ ξεκίνησε να ερευνά με προσοχή κατόπιν σχετικής αναφοράς από την κοινωνική υπηρεσία του νοσοκομείου, στο οποίο είχε γεννήσει η κοπέλα.

Αστυνομικοί του αρμόδιου Τμήματος, στους οποίους διαβιβάστηκε η σοκαριστική καταγγελία, προχώρησαν στη λήψη καταθέσεων τόσο από τους δασκάλους των δύο κοριτσιών όσο και από τους κοινωνικούς λειτουργούς του οικείου δήμου που παρακολουθούσε την οικογένεια, με αφορμή κάποιο άλλο περιστατικό.

Από τις καταθέσεις φέρεται να προκύπτει ότι η μικρότερη αδελφή ασκούσε γενικότερα μεγάλη επιρροή στην 24χρονη, η οποία λόγω των προβλημάτων υγείας δεν είναι σε θέση να λειτουργεί αυτόνομα. Επίσης κατατέθηκαν και κάποια άλλα στοιχεία «ευαίσθητου» περιεχομένου σε ό,τι αφορά την στάση και την συμπεριφορά των δύο κοριτσιών.

Σε σχέση με το βρέφος που η 24χρονη γέννησε μέσα στο καλοκαίρι -εγκυμοσύνη που αποδόθηκε σε Πακιστανό- πρέπει να σημειωθεί (και είναι κάτι που προκαλεί αίσθηση) ότι ήδη από τότε ο 54χρονος πατέρας είχε πει για εξέταση DNA, ώστε να μην υπάρχει η παραμικρή σκιά. Δηλαδή, φαίνεται ότι από τότε υπήρχαν κάποιοι «ψίθυροι».

Μετά και τις καταγγελίες-σοκ περί βιασμού των δύο κοριτσιών από τον πατέρα τους, η δικογραφία για την ανώνυμη καταγγελία αναμένεται να συσχετιστεί με την υπόθεση.

